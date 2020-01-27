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Беседа о Спасо-Елеазаровском монастыре пройдет сегодня в рамках встреч «Вечера на Печерском Подворье»

Сегодня, 17 февраля, подворье Псково-Печерского монастыря приглашает экскурсоводов и прихожан, а также всех, кто интересуется историей православия и родного края, на очередную встречу «Вечера на Печерском Подворье».

Тема беседы – «Спасо-Елеазаровский монастырь. Прошлое и настоящее». Встреча будет сопровождаться пением сестер обители.

Лекторы: насельницы монастыря

Встреча пройдет в Никольском храме Подворья Псково-Печерского монастыря. Адрес подворья: Псков, ул. Некрасова, 33.

Тел. для справок: 8-953-230-37-77 (Валентина Павловна)

Начало в 18.30.