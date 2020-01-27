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В Париже пройдет выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы»

Фото: https://www.russianseasons.org

С 18 марта по 19 апреля 2020 года в Российском духовно-культурном православном центре в Париже будет проходить мультимедийная выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы».

Проект организован международным культурным проектом «Русские сезоны» совместно с Патриаршим советом по культуре и посвящен одному из направлений русского храмового зодчества – псковским православным храмам, в том числе включенным в 2019 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На выставке будет представлена старинная русская традиция каменного храмоздательства и сохранившийся до наших дней национальный колорит, присущий сакральным архитектурным памятникам древнего Пскова, сообщается на официальной Интернет-странице проекта «Русские сезоны». Посетители смогут познакомиться с псковской школой зодчества, а также с каждым из десяти храмов, включенных в список ЮНЕСКО. Уделено внимание и православным легендам Псковщины.

Значительная часть выставки создана с помощью современных информационных технологий, в ней используются 3D-модели, проекционные стенды, интерактивная книга и сенсорные экраны. Среди экспонатов, специально созданных для выставки, - макеты Псковского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и церкви Богоявления с Запсковья.

«Выставка русской храмовой архитектуры – особенное событие программы «Русских сезонов». Этот проект познакомит всех желающих с традициями каменного зодчества России. Древние храмы – часть всемирного культурного наследия и православной культуры, настоящие произведения искусства в камне, обладающие душой. На выставке мы увидим красоту русского храма. Примечательно, что мы организуем этот проект в год 75-летия ЮНЕСКО», – отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.