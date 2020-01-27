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Хор Троицкого собора представил концертную программу для жителей поселка Тямша

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

Хор Свято-Троицкого Кафедрального собора под управлением Любови Быковой провел концертную программу для жителей поселка Тямша.

Выступление хора в местном Доме культуры прошло с особым трепетом: на концерте присутствовал автор музыки и слов «Святая Псковская земля» Александр Вадимович Закревский. Уже много лет репертуар хора украшает это произведение, которое является неофициальным гимном Псковского района.

С приветственным словом выступила руководитель Дома культуры поселка Тямша Ирина Романовна Фомина. Она выразила искреннюю признательность регенту хора Свято-Троицкого Кафедрального собора города Пскова за концертную программу, сообщает пресс-служба Псковской митрополии.