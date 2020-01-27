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Выставка современной псковской иконописи пройдет в Доме ремесел

Открытие выставки современной псковской иконописи «Сретение» состоится 19 марта в 17.00 в Доме ремесел в Пскове.

Работы псковских изографов впервые за многие годы будут собраны вместе в едином выставочном пространстве. Посетители экспозиции увидят не только иконы и примеры стенописи, но также резьбу по дереву, наброски, эскизы и фотографии процесса работы.

Лейтмотив экспозиции - радость встречи иконописцев друг с другом и зрителем. Отсюда - предельная открытость и простота. Мольберт с недописанной иконой, составленная для неё палитра, кисти - все будто отложено на минуту, и иконописец вот-вот придет и продолжит свою работу, свой личный и одновременно соборный труд, «..не нам Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113:9).

В рамках работы выставки планируется проведение мастер-классов по иконописи и золочению. Подробное расписание будет размещено после открытия выставки, которая продолжит работать до 25 апреля.

Режим работы экспозиции: понедельник-пятница 11.00-18.00, суббота 12.00-16.00, воскресенье - выходной.

Вход 50 рублей.