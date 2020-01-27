Церковь / События

Воскресная школа Псково-Печерского монастыря прекратила свои занятия в связи с карантином

Воскресная школа Псково-Печерского монастыря прекращает все свои занятия на две недели карантина.

Об этом сообщается на странице школы во ВКонтакте. «Для христианина, как и для всякого человека, все в вопросе здоровья напрямую зависит от духовной жизни: от того, близки ли мы к подвигу жертвенной любви Христовой, - сообщается в посте. - Это нас и должно волновать. Остальное - зависит от этого. Божественная Любовь и мёртвых воскрешает, так что будем молиться и беречь своих близких».

Кроме того, все службы в Псково-Печерском монастыре переносятся в Михайловский собор. Об этом ПЛН сообщили в пресс-службе обители.