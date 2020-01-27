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Российские семинаристы спели Bella Ciao! в поддержку итальянцев, находящихся на карантине. ВИДЕО

Воспитанники Курской семинарии исполнили итальянскую народную песню Bella Ciao! на языке оригинала и опубликовали видео на канале YouTube.

Своей музыкой молодые люди решили поддержать итальянский народ, который сейчас переживает коронавирусный карантин.

В записи видео принял активное участие ректор Курской семинарии, архимандрит Симеон (Томачинский) - выпускник Сретенской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии, кандидат филологических наук, кандидат богословия. «Мы вместе в этот трудный момент», - подчеркнул он, обращаясь к зрителям на итальянском и русском языках.