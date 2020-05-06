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Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона

«Главный кот Псково-Печерского монастыря получил имя - он отзывается только тогда, когда его зовут «Владыка», - такой пост разместил на своей странице во ВКонтакте пресс-секретарь митрополита Псковского и Порховского Тихона Максим Бучнев.

Добавим, кот породы мейн-кун появился у митрополита несколько недель назад. Подписчики, восхищенные красотой и осанкой питомца владыки, придумали массу возможных имен: Апельсин, Огонек и более традиционное - Рыжик.

В соцсетях также активно комментируют видео, на котором митрополит Тихон исполняет для своего любимца на фисгармонии бетховенскую «К Элизе».

В ближайшее время на Псковской Ленте Новостей появится публикация о других питомцах монастыря - не пропустите.