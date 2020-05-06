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Троицкая родительская суббота: традиции и смысл

«Седьмого Троица - на родительскую поедем на кладбище». Человеку, незнакомому с русскими традициями, эти слова могут показаться непонятной шифровкой, но объясняются они довольно просто: 7 июня, в воскресение, будет праздноваться Троица, которой предшествует Троицкая родительская суббота - день особого поминовения усопших. В этотдень в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан, а верующие, по традиции, посещают могилы на кладбищах.

«У Бога все живы»

Родительских суббот в церковном календаре несколько. Название «родительская» произошло от от традиции называть всех своим усопших предков «родителями».

Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан - «от начала века, со времен Адама», а особенно тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести, безвременно погибших - в горах, огне, водной пучине, во время стихийных бедствий и катастроф. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные родительские субботы не относятся к Вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

Троицкая родительская суббота - единственная в году, которая привязана к большому празднику. В этом кроется глубокий богословский смысл. Церкви восточно-христианской традиции отмечают Троицу вместе с Пятидесятницей - на пятидесятый день после Воскресения Христова (Пасхи). А в западно-христианской традиции эти праздники разнесены на неделю. Но по сути их объединяет важнейшее евангельское событие в истории Церкви - сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух - одна из ипостасей Триединого Бога. И это событие, с точки зрения вероучения, окончательно завершило процесс спасения всего человечества, начавшийся с воплощения на земле Сына Божия, Который затем был распят на кресте во искупление грехов человеческих и воскрес.

Христиане молятся о снисхождении благодати Святого Духа: благодаря ей «всяка душа живится», то есть живет. Поэтому верующие молятся об умерших, чтобы и они приобщились к источнику блаженства и спасения. Ведь, согласно Евангелию, «у Бога все живы».

«Стояние возле»

В храмах на всенощном бдении родительских суббот (вечером в пятницу) служат специальную поминальную службу - парастас (от греч. «стояние возле»). Ее также принято называть Великой панихидой или заупокойной всенощной.

На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем поминает в алтаре на литургии и на панихиде уже после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник - канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших. Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее благословляет священник, а затем она раздается нуждающимся.

В субботу верующие после богослужения по традиции посещают могилы на кладбищах. Троицкая родительская суббота не является исключением. Могилки родных украшают свежесорванными травами и венками из березовых веточек. Также можно зажечь лампадку и необходимо обязательно прочитать молитву. Молитвы об усопших включены в молитвослов. Вот самая простая из них: «Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)». Если же поминаются несколько человек, то «души рабов Твоих».

Кроме того, в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.

Русская история знает немало народных обычаев, связанных с Троицкой Зеленой субботой. На Псковщине, например, в канун Троицы крестьяне рубили молодые березки и ломали березовые ветки. Вечером березами украшали деревню: их ставили у ворот, у калиток, под окнами, вдоль заулков. Нередко березку устанавливали в центре деревни, где на следующий день разворачивалось веселое гулянье. Дома, внутри и снаружи, также украшали березовыми ветками, их непременно клали в большой угол, к иконе.

В течение недели псковские деревни и дома утопали в зелени. Крестьяне замечали: если листья на ветках завянут - значит, успеешь высушить сено за лето, если нет - то пойдут дожди, и сено не высохнет. Через неделю троицкие березки сжигали в печке или за деревней.

Главное на Троицкую субботу - молитва об умерших. На парастас или на заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких вашему сердцу умерших. Сейчас можно сделать это лично, придя в храм в небогослужебное время (не забудьте о необходмости соблюдения всех мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции). Во многих храмах Псковской епархии также организован прием записок онлайн - все подробности можно найти на сайтах храмов или страничках во ВКонтакте.

Елена Никитина