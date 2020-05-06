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Кот митрополита Тихона ответил на вопросы подписчиков

Домашний питомец митрополита Псковского и Порховского Тихона - мейн-кун Владыка - ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram.

Возможностью задать вопрос коту воспользовались все желающие - на сегодня у Владыки около полутора тысяч подписчиков.

Отвечая на вопросы, новый житель Псково-Печерской обители поделился своими впечатлениями от монастыря и насельников и подробностями своего житья-бытья. Судя по ответам, у кота митрополита Тихона прекрасное чувство юмора.

В частности, он признался, что к собакам относится «настороженно», мышей в корпусе давно нет, поэтому ему приходится охотиться за мухами, а монастырские белки «у себя на улице «распоясались».

На провокационный вопрос о собственном весе Владыка заметил, что надо бы взвеситься, на еще более провокационный о том, не обижают ли его, сообщил: «Разве кто-то посмеет обидеть владыку?». Кроме того, он отметил, что Владыкой быть непросто, но он справляется.

Рассказывая о своем рационе, мейн-кун отметил, что на еду не жалуется, предпочитает сухой корм и говядину.

«Мне повезло - за мной ухаживает владыка Тихон», - признался любимый домашний питомец.

Что касается свободного времени, то Владыка увлекается размышлениями о смысле бытия и «монашествует потихоньку».