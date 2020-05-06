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История духовной жизни: Собор Псковских святых

Мученики за веру, чудотворцы, подвижники древних монастырей, псковские князья, Христа ради юродивые - Собор Псковских святых в Русской Православной церкви насчитывает 90 угодников Божиих, значимых для Псковской земли на разных этапах ее истории. День их соборной памяти отмечается в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, - в этом году 28 июня. Значимость этого праздника для православных верующих, живущих во всех уголках Псковской области, сложно переоценить. Неслучайно во всех храмах ежегодно он проходит торжественно и с глубоким почтением.

Путь истории

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

За неделю до праздника всех святых Псковских Русская Православная Церковь отмечает память Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней. Праздник появился в средине XVI века, при митрополите Макарии, когда канонической статус Московской Церкви еще не был урегулирован. После реформ Никона церковь перестала отмечать этот день. Решение возродить праздник было принято 26 августа 1918 г. Поместным Собором Российской Церкви 1917-1918 гг. В установлении праздника Всем российским Святым есть духовный смысл, который заключается в том, чтобы показать человеку путь, который приводит его к Богу.

Вот как объяснял значение этого памятного дня в одной из своих проповедей архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Поколение за поколением рождалось на Русской земле и, вставая перед выбором одного из двух царств, избирало Царство Небесное. И жило им, и уходило, оставляя потомству уроки своего жизненного пути в святых своих. Ничто так не может увлекать и одушевлять, как наглядный пример, и ни от кого нельзя так легко и радостно научиться жить по-христиански, как от того, кто сам искренне и радостно работает Христу... Историческое течение русской жизни было разным: были колебания, были застои, были и остановки. Река русской народной жизни, рождающая святых, текла в заданном направлении, но иногда быстро и плодотворно, иногда медленно, иногда же так тихо, что трудно было установить – течет она вперед или вспять. И вот теперь, через 1000 лет, можно обозначить основные периоды русской религиозной истории от святого князя Владимира до сего дня».

По мысли знаменитого Псково-Печерского старца, таких периодов семь, и каждый из них можно соотнести с семью Святыми Таинствами Церкви. Первый период - Владимирский – соответствует Тайне Святого Крещения. «Он короток, но необычайно знаменателен, вследствие коренного переворота в жизни и сознании народа, вследствие устремления к новой цели. Рождение от воды и Духа. Тогда появляются первые святые – наставники истинной веры и наши ходатаи ко Владыке», - объясняет отец Иоанн.

Второй период следует за первым и продолжается до монгольского ига. Он соответствует Святой Тайне Миропомазания. Вот как описывает его старец: «В этот период, когда народ мужает, лечится от остатков язычества, утверждаясь в религии Креста, должно было совершиться перерождение каждой отдельной русской души, и на каждую душу нужно было наложить печать Царства Небесного. А Миропомазание как Таинство означает утверждение в вере печатью дара Духа Святаго».

Третий период соответствует Тайне Святого Покаяния: он приходится на период монгольского ига. «Было необходимо накопившиеся за время свободы грехи сдунуть с души народа суровым ветром рабства, - проповедует отец Иоанн. - И этот трудный период направлен на достижение главной цели – очищение духа от всего земного и избрание Царства Небесного».

Четвертый период – от свержения монгольского ига и до царя Петра. «Освобождение началось Куликовской битвой, где явил величие духа благоверный воин – князь Димитрий Донской, - повествует архимандрит Иоанн Крестьянкин. - Любовь народная к нему и благодарная память, пронесенная через века, объявили его сегодня святым. Этот блестящий период свободы соответствует Святой Тайне Брака. Душа народная, очищенная страданием, обручается и всецело предается своему Небесному Жениху. На Русской земле нераздельно царствует Христос, и Русская земля украшается бесчисленными святыми».

Пятый период соответствует Святой Тайне Елеосвящения. Исторически он начинается от царя Петра и продолжается до первой мировой войны. По мысли отца Иоанна, это «синодальный период, в течение которого русская интеллигенция разлагается и колеблется, уходит из России на Запад и приносит оттуда вместо былых своих добродетелей чуждые заблуждения».

Шестой период – от первой мировой войны и доныне. Этот период соответствует Святой Тайне Причащения. «Никогда русский народ – «малое стадо» – так искренне не соединялся с возлюбленным ему Христом, как теперь, когда неверующие попирают святыню, когда князю мира сего попущено до времени опять явить свою силу и власть. И мрачный злой дух напрягается, но народ русский причащается и особенно омывается страданием подвига жизни крестной, еще теснее соединяющей его со Христом», - говорит старец Псково-Печерской обители.

Седьмой период соответствует Святой Тайне Рукоположения и «восполняет сосуды веры христианско». «И станет русский народ священным народом, утренней звездой между народами», - пророчествует отец Иоанн.

Псковская летопись

В 80-е годы XX столетия многие епархии, которые входят в состав Русской Православной Церкви, установили свои праздники прославления святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с той или иной местностью. Главным основанием для причисления к лику святых (канонизации) является дар чудотворения. Чудеса могут проистекать и от мощей усопшего. К святым примыкают почитаемые усопшие, не канонизированные церковью, но имеющие особый чин почитания.

В разных городах и землях России исторически сложились свои соборы святых, состоящие как из общечтимых, так и местночтимых угодников божиих, а также почитаемых усопших. Вот, например, роспись местных культов из «Жития Прокопия Устюжского»: «Великий Новгород блажит архиепископов Иоанна и Евфимия, Никиту и Иону, и преподобных Варлаама и Савву, и Михаила Клопского, Псков же град блажит блаженных благоверных и великих князей Всеволода и Довмонта. Московское же Русское царство блажит и славит преосвященных митрополитов Петра и Алексия, и Иону, и блаженных Христа ради Максима и Василия, и иных святых. Ростов же блажит и славит епископов Леонтия и Исайю, и Игнатия, и Якова, Вассиана и Ефрема, и Аврамия, и Сидора блаженного». И далее перечисляются святые - покровители Смоленска, Ярославля, Вологды и др.

Автор «Истории княжества Псковского» митрополит Евгений (Болховитинов) препроводил составленный им список «угодников божиих, издревле во Пскове почитаемых», словами: «из коих иные внесены уже Российскою Церковью в Месяцесловы Церковные, иных память творится только в Церквах при гробах их, а иные вписаны только в Псковские Синодики церковные». Как пишет исследователь Г.В.Петров в работе «Святые земли Псковской» https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps14/Ps_14_02.pdf, Е. Болховитинов включил в свой список 24 имени, добавив, что, кроме того, в псковские синодики вписаны 25 юродивых.

Праздник в память православных подвижников, связанных с Псковской епархией, появился 10 апреля 1987 года по инициативе митрополита Псковского Иоанна (Разумова) и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Собор святых нашей земли включил личностей самых разных эпох, о которых говорил старец Иоанн Крестьянкин, определяя их роль в становлении и развитии Русской Православной Церкви. Это и равноапостольная Ольга, в крещении Елена, великая княгиня Российская, и благоверный Всеволод, в крещении Гавриил, князь Новгородский, Псковский, чудотворец, и преподобный Нифонт Печерский, епископ Новгородский. Если говорить о втором и третьем периоде псковской религиозной истории, то вспомнить необходимо, прежде всего, монахов псковских монастырей, пострадавших за свою веру: преподобномучеников Василия Мирожского и Иоасафа Снетогорского (и с ним 17 иноков).

Четвертый период, начавшийся Куликовской битвой, также отмечен духовным иноческим подвигом псковских святых: прп. Иона Псково-Печерский, прп. Серапион Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп. Евфросин Псковский, Спасо-Елеазаровский, чудотворец, прп. Досифей Верхнеостровский, прп.Савва Крыпецкий, прп. Марк Псково-Печерский, прп. Никандр Псковский, пустынник, чудотворец, прп. Онуфрий Мальский и многие другие. Стоит вспомнить здесь и таких легендарных святых, как прмч. Корнилий Псково-Печерский, блж. Николай Саллос Псковский, Христа ради юродивый.

Православная история Псковщины в XIX веке известна именами прп. Лазаря Псково-Печерского, прозорливый, схимника и прп. Корнилия Крыпецкого.

Сложная трагическая судьба XX века внесла в сонм святых Псковской земли священников, пострадавших за веру в первые годы после революции и в роковой 1937-й, навсегда оставшийся в народной памяти как год начала сталинских репрессий.

Святые наших дней

Есть в сонме прославялемых ныне псковских святых и люди, свидетели жизни и подвигов которых живы по сей день. Это, например, преподобный Симеон (Желнин), схииеромонах Псково-Печерского монастыря. Жизнь и духовный опыт старца надолго останется в памяти псковичей как пример истинной веры, смирения и верности выбранному пути.

Фото: православие.ру

Преподобный Симеон (в миру Василий Иванович Желнин) родился 1 марта 1869 года в деревне Яковлевской Островского уезда Псковской губернии в крестьянской семье от родителей Иоанна и Наталии. Вскоре он был крещен в погосте Вехново и в святом крещении назван Василием.

Родители его были глубоко верующими богобоязненными и благочестивыми и воспитывали Василия в повиновении и послушании родительской воле. В своей духовной биографии, написанной преподобным Симеоном уже в зрелые годы, он вспоминает, как в родительский дом не раз приезжал Корнилий, монах Крыпецкого монастыря (ныне причисленный к лику местночтимых святых Псковских). Иногда тот оставался ночевать в их доме, и всегда ложась спать с отроком Василием, часто говорил ему: «Будешь ты монахом, будешь старец великий».

В десять лет Василий, помогая родителям, пас своих лошадей. В этот же год он услышал от людей рассказы о жизни старца Серафима, Саровского чудотворца, и, желая подражать великому подвижнику, нашел в поле большой камень и стал на нем молиться. В 12 лет вместе с родителями ходил в Псково-Печерский монастырь, чтобы поклониться древним святыням и помолиться перед чудотворными иконами обители. В обители отроку Василию так понравилось, что он задумал остаться здесь навсегда, и эта мысль не оставляла его, пока не исполнилось его желание.

В 20 лет Василий стал просить отца, чтобы тот отпустил его в монастырь, но отец и слушать об этом не хотел и заявил юноше: «Женить тебя надо, а не в монахи». Но юноша стоял на своем, твердо заявив отцу, что не будет жениться никогда. Так продолжалось несколько лет, пока отец не убедился в серьезности намерения сына стать монахом. Тогда он разрешил Василию выстроить в усадьбе домик, где будущий подвижник жил и молился в уединении до 25-летнего возраста.

В 1896 году Василий поступил послушником в Псково-Печерский монастырь. Архимандрит Мефодий (Холмский), бывший тогда наместником монастыря, взял его к себе келейником в настоятельские покои. Кроме этого, Василий ходил и на общие послушания с братией, особенно на постройку гостиницы для богомольцев. Часто приходилось работать с 5 часов утра и до позднего вечера.

В 1900 году послушник Василий был пострижен в монахи с именем Вассиан, а в 1901 году рукоположен во иеродиакона и получил отдельную келью для жительства.

В 1903 году отец Вассиан был посвящен в сан иеромонаха и вскоре назначен в Снетогорский монастырь в Псков экономом для восстановления монастырского хозяйства, а через 4 года вернулся в Печоры. Вскоре его вновь направляют из обители для укрепления монастырского хозяйства на сей раз в имение Мустищево в 25 километрах от монастыря в сторону Латвии.

«Было очень много трудностей,– вспоминал потом старец,– из лаптей не вылезал». Надо было восстанавливать почти вновь все хозяйство, в первую очередь выстроить храм во имя Иоанна Крестителя Господня, церковный дом, хозяйственные постройки, сараи, скотный двор и прочее. Наладить землепашество, чтобы оно давало пользу монастырю. На это ушло много лет, и, когда дело пошло на лад, он возвратился в родную обитель в возрасте 46 лет.

Началась революция, и настоятель обители епископ Иоанн (Булин) хотел поставить опытного подвижника отца Вассиана наместником монастыря. Но тот по смирению своему, видя, что это послушание ему не под силу, стал отказываться и просил постричь его в схиму, так как чувствовал «внутренне внушение принять схиму». Так, 3 февраля 1927 года он был пострижен с именем Симеон и назначен духовником братии и паломников Псково-Печерского монастыря. Настоятель обители привел его в убогую, сырую, темную келью, по сути дела пещеру, ископанную в горе рядом с Успенским храмом, и сказал: «Вот тебе келья, здесь и умрешь». Так и вышло потом.

Молитвенный и старческий подвиг иеросхимонаха Симеона продолжался 33 года. Главным содержанием жизни будущего старца стала молитва. Он положил себе за правило ежедневно молиться за ранней литургией в пещерном Успенском храме и там у жертвенника Господня усердно поминал всех своих духовных чад. По ночам исполнял келейное правило схимника, а днем принимал братию и многочисленных паломников в своей келье. Не оставлял старец и телесные труды – большей частью в столярной мастерской.

За великую любовь старца Симеона к Богу и людям и за великое смирение его открылись в нем редкие дарования Божии: дар врачевания душ, прозорливости и исцеления душевных и телесных недугов. Об этом сохранились многие письменные свидетельства людей, получивших чудесные исцеления по молитвам старца.

«Труден путь монашеский,– записал старец Симеон в своей биографии,– но труднее подвиг схимнический, если идти так, как указал нам Подвигоположник наш Господь Иисус Христос. При посещении Его Всесвятаго Духа все возможно победить, перенести, перетерпеть и достигнуть вожделенного, обетованного нам Им неизглаголанного вечного наследия в Его Царствии Небесном».

Последние дни перед своим преставлением старец очень ослабел, но людей продолжал принимать. На вопрос духовных чад своих, на кого он их покидает, ответил: «На Матерь Божию». И наставлял всех любить друг друга, прощать все обиды, так как ненависть хотя бы к одному человеку ведет к смертному греху, и надо так прощать, чтобы человек знал, что ты ему простил.

Ко дню его погребения в монастырь с разных мест прибыло много духовных его чад. Отпевали почившего наместник монастыря архимандрит Алипий (Воронов) и сорок священнослужителей. А после отпевания гроб с честными мощами старца был поставлен в Богом зданных пещерах монастыря на месте, указанным им еще при жизни.

1 апреля 2003 года состоялось прославление иеросхимонаха Симеона в лике святых Псково-Печерских. Отныне его святые мощи покоятся в Сретенском храме монастыря.

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На иконе Собора Псковских святых новейшего времени, что находится в Свято-Троицком кафедральном соборе, изображены лики 90 угодников. Создали образ в иконописной мастерской Николая Блохина. Икона написана в лучших традициях псковской иконописи: четыре года над ней трудились супруги Лебедевы: архитектор-реставратор Андрей и архитектор-иконописец Ольга. Собор псковских святых состоит из соборов нескольких монастырей на фоне своих древних изображений обителей и их главной иконы. В их число входит Троицкий собор, Мирожский, Псково-Печерский, Елеазаровский, Иоанно-Предтеченский, Савво-Крыпецкий, Мальский монастыри.

Хранят нашу землю ее подвижники, направившие все силы души своей на служение Богу и ближним. И псковичи помнят труды их, почитая память своих святых. Ибо забвение истории смерти подобно.

Елена Никитина