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Псковичи и их святые

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Яркое июньское солнце заливает светом Довмонтов город - сердце древнего Пскова. Отливают лучи в золоте убранства, украсившего фундамент Софийского храма - историки не исключают, что именно этот храм когда-то первым был построен здесь, под защитой крепостных стен.

Большой, великолепный - таким видели его наши предки еще пять столетий назад. Сегодня, благодаря стараниям археологов и реставраторов мы можем созерцать лишь древнее основание храма. Но несмотря на это, он завораживает своей мощью, а с недавних пор - еще и вновь обретенным голосом: на фундаменте Софийского собора по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона возобновились торжественные службы.

Через века

Три недели назад, на Троицу, в Псковском Кремле впервые прошло уникальное богослужение на фундаменте древних храмов Довмонтова города. Для горожан эта служба стала значимой во многих смыслах. Во-первых, Троица, один из любимейших праздников православных людей, для жителей города, который в старые времена называли не иначе как Дом Святой Троицы, - по сути праздник престольный. Во-вторых, это богослужение для многих мирян стало одним из первых после отмены строгого запрета на участие в службах прихожан.

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Впечатление было велико: вот когда можно было прочувствовать, что такое связь времен и поколений. Учитывая, что Божественная литургия проводилась по чину древних христиан, ощущение сопричастности древним тайнам, что называется, витало в воздухе.

Собор псковских святых - день также очень важный для верующих Псковской епархии. Этот праздник отмечается ежегодно в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в память о девяноста угодниках Божиих, значимых для Псковской земли на разных этапах ее истории. Среди святых, которые поддерживают жителей на протяжении столетий, - мученики за веру, чудотворцы, подвижники древних монастырей, псковские князья, Христа ради юродивые...

Божественная литургия в праздник всех псковских святых также прошла в Довмонтовом городе. И, думается, это совершенно неслучайно. С иконы, на которой изображены псковские угодники, смотрели на современных жителей все те, кто с давних пор защищает и хранит Псков. Смотрели и на все то богатство, которое когда-то создавали и которое удалось сохранить до наших дней: крепостные стены, мощные башни, булыжную мостовую и тень Приказных палат. Кажется, еще пара минут - и восстанут в жарком тумане, и пройдут чередой перед нами все те, кто прославили Псков в веках.

Шум городской жизни вплетается в древние слова молитвы, которые и пятьсот, и тысячу лет назад помогали псковичам. Затихает и замедляется дыхание современной суеты, хотя приметы ее остаются: стоит машина «скорой помощи» рядом с Приказными, полиция предлагает защитные маски и внимательно досматривает гостей, ухо ловит мольбу за врачей и «избавление от губительного поветрия», деревянные колышки обозначают места, которые можно занимать, не нарушая социальной дистанции.

Посмотришь вверх - а под куполом неба дрон стрекочет что-то на своем техническом, обгоняя ласточек, стрекочущих на своем: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их».

Очами души

Божественная литургия, возглавляемая митрополитом Тихоном, вновь совершалась при участии двух хоров - Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Любовь Быкова) и Псково-Печерского монастыря (регент диакон Александр Амерханов). Торжественность совершающейся службы удивительным образом сочеталась с простотой и задушевностью. Здесь, конечно, и благородная безыскусственность рублевского Спаса на Персях Псковского Крома сыграла определенную роль, и общее доброжелательное настроение - то самое, когда ты знаешь, что в любой ситуации тебя поддержат и помогут.

Спрашиваю у молодой пары, замершей на мостовой, ведущей к Троицким воротам, о впечатлении. Оказывается, это туристы, и они совершенно не в курсе, что происходит прямо у них на глазах. Я объясняю им: Довмонтов город, впервые за сотни лет, фундаменты древних храмов... А они мне о своем, наболевшем: посмотреть ничего не смогли, все закрыто, вот хотя бы в Кремль удалось попасть. Судя по всему, так ребята и уедут из Пскова - в некоторой оторопи от того, что невозможное возможно.

«Невероятная служба, а как ее украшают певчие - поют, как ангелы! - восхищается одна из участниц богослужения, псковичка. - Мне не удалось побывать на Божественной литургии в Троицу, и вот такой подарок сегодня - так трогательно видеть и слышать все».

А вот какими впечатлениями поделилась со мной в спасительном холодке Приказных палат известный псковский иконописец Алла Павлусенко: «Мое ощущение, может быть субъективное: я работала здесь экскурсоводом долгое время и когда проводила экскурсии по Довмонтову городу, всегда ощущала какую-то пустоту, - я имею в виду отсутствие молитвы, богослужения. Для меня это живые храмы, у каждого из них - свой ангел. Я даже некоторые группы заводила внутрь храма и говорила: представьте, вырастают стены, купол над вами. Для меня это такая радость, что здесь появилась молитва, евхаристия! Я очень рада, что такая возможность появилась».

Наверняка неизгладимые впечатления остались от уникального богослужения и у министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который в эти выходные посетил с частным визитом Псковскую землю и присутствовал на Божественной литургии в Кремле. Позже, воспользовавшись своим правом проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Псково-Печерском монастыре, он рассказал, что ему давно хотелось посмотреть наш край. «Я оказался на уникальной земле - это уникальное место. Без всякого преувеличения», - говоря эти слова, он наверняка вспоминал и утреннюю службу в Довмонтовом городе.

Кульминацией Божественной литургии в день памяти всех псковских святых стала проповедь митрополита Псковского и Порховского Тихона. В праздник, важный для всех горожан, владыка размышлял о смысле слов Христа «Светильник телу твоему есть око твое: аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет: аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет, то и все тело твое худо будет». Он говорил об особом, светлом взгляде на мир - полном милосердия, понимания и прощения. Том взгляде, который заповедан подвигом, самоотречением и постоянным пребыванием в Боге псковскими угодниками.

«Надо очищать свой взгляд и ум, как это делали святые, - призвал владыка Тихон. - Даже на людей, с неприязнью к ним относившимся, они смотрели с милосердием и любовью, жалея их и желая им только лучшего».

Глава Псковской епархии поздравил паству с праздником всех псковских святых. «Мы живем на древней земле, на поистине святой земле, откуда пошла Россия, - сказал он. - Будем помнить об этом и о тех наши наставниках, которые ждут от нас не только слышания того, что они заповедовали, но и исполнения этого».

Все возвращается на круги своя: вернулась и соборная молитва в древние храмы града Довмонта. Троица, день памяти всех псковских святых, ждем теперь 24 июля - День святой равноапостольной княгини Ольги. Где еще праздник этот служить, если не здесь же?

Елена Никитина