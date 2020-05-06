←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 06.05.2020 12:070 Панихиду по погибшим на войне отслужат на подворье Псково-Печерского монастыря в час, когда подписали акт о капитуляции Германии 28.06.2020 21:000 Псковичи и их святые 28.06.2020 14:193 Митрополит Тихон и братия Псково-Печерского монастыря проголосовали по поправкам в Конституцию 27.06.2020 19:190 История духовной жизни: Собор Псковских святых 19.06.2020 13:110 Кот митрополита Тихона ответил на вопросы подписчиков 10.06.2020 20:081 Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО
Церковь / События

Псковичи и их святые

28.06.2020 21:00|ПсковКомментариев: 0

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Яркое июньское солнце заливает светом Довмонтов город - сердце древнего Пскова. Отливают лучи в золоте убранства, украсившего фундамент Софийского храма - историки не исключают, что именно этот храм когда-то первым был построен здесь, под защитой крепостных стен.

Большой, великолепный - таким видели его наши предки еще пять столетий назад. Сегодня, благодаря стараниям археологов и реставраторов мы можем созерцать лишь древнее основание храма. Но несмотря на это, он завораживает своей мощью, а с недавних пор - еще и вновь обретенным голосом: на фундаменте Софийского собора по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона возобновились торжественные службы.

Через века

Три недели назад, на Троицу, в Псковском Кремле впервые прошло уникальное богослужение на фундаменте древних храмов Довмонтова города. Для горожан эта служба стала значимой во многих смыслах. Во-первых, Троица, один из любимейших праздников православных людей, для жителей города, который в старые времена называли не иначе как Дом Святой Троицы, - по сути праздник престольный. Во-вторых, это богослужение для многих мирян стало одним из первых после отмены строгого запрета на участие в службах прихожан.

Смотрите также
07.06.2020 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля

Впечатление было велико: вот когда можно было прочувствовать, что такое связь времен и поколений. Учитывая, что Божественная литургия проводилась по чину древних христиан, ощущение сопричастности древним тайнам, что называется, витало в воздухе.   

Собор псковских святых - день также очень важный для верующих Псковской епархии. Этот праздник отмечается ежегодно в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в память о девяноста угодниках Божиих, значимых для Псковской земли на разных этапах ее истории. Среди святых, которые поддерживают жителей на протяжении столетий, - мученики за веру, чудотворцы, подвижники древних монастырей, псковские князья, Христа ради юродивые...

Божественная литургия в праздник всех псковских святых также прошла в Довмонтовом городе. И, думается, это совершенно неслучайно. С иконы, на которой изображены псковские угодники, смотрели на современных жителей все те, кто с давних пор защищает и хранит Псков. Смотрели и на все то богатство, которое когда-то создавали и которое удалось сохранить до наших дней: крепостные стены, мощные башни, булыжную мостовую и тень Приказных палат. Кажется, еще пара минут - и восстанут в жарком тумане, и пройдут чередой перед нами все те, кто прославили Псков в веках.

Шум городской жизни вплетается в древние слова молитвы, которые и пятьсот, и тысячу лет назад помогали псковичам. Затихает и замедляется дыхание современной суеты, хотя приметы ее остаются: стоит машина «скорой помощи» рядом с Приказными, полиция предлагает защитные маски и внимательно досматривает гостей, ухо ловит мольбу за врачей и «избавление от губительного поветрия», деревянные колышки обозначают места, которые можно занимать, не нарушая социальной дистанции.

Посмотришь вверх - а под куполом неба дрон стрекочет что-то на своем техническом, обгоняя ласточек, стрекочущих на своем: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их».

Очами души

Божественная литургия, возглавляемая митрополитом Тихоном, вновь совершалась при участии двух хоров - Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Любовь Быкова) и Псково-Печерского монастыря (регент диакон Александр Амерханов). Торжественность совершающейся службы удивительным образом сочеталась с простотой и задушевностью. Здесь, конечно, и благородная безыскусственность рублевского Спаса на Персях Псковского Крома сыграла определенную роль, и общее доброжелательное настроение - то самое, когда ты знаешь, что в любой ситуации тебя поддержат и помогут.

Спрашиваю у молодой пары, замершей на мостовой, ведущей к Троицким воротам, о впечатлении. Оказывается, это туристы, и они совершенно не в курсе, что происходит прямо у них на глазах. Я объясняю им: Довмонтов город, впервые за сотни лет, фундаменты древних храмов... А они мне о своем, наболевшем: посмотреть ничего не смогли, все закрыто, вот хотя бы в Кремль удалось попасть. Судя по всему, так ребята и уедут из Пскова - в некоторой оторопи от того, что невозможное возможно.

«Невероятная служба, а как ее украшают певчие - поют, как ангелы! - восхищается одна из участниц богослужения, псковичка. - Мне не удалось побывать на Божественной литургии в Троицу, и вот такой подарок сегодня - так трогательно видеть и слышать все». 

А вот какими впечатлениями поделилась со мной в спасительном холодке Приказных палат известный псковский иконописец Алла Павлусенко: «Мое ощущение, может быть субъективное: я работала здесь экскурсоводом долгое время и когда проводила экскурсии по Довмонтову городу, всегда ощущала какую-то пустоту, - я имею в виду отсутствие молитвы, богослужения. Для меня это живые храмы, у каждого из них - свой ангел. Я даже некоторые группы заводила внутрь храма и говорила: представьте, вырастают стены, купол над вами. Для меня это такая радость, что здесь появилась молитва, евхаристия! Я очень рада, что такая возможность появилась».

Наверняка неизгладимые впечатления остались от уникального богослужения и у министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который в эти выходные посетил с частным визитом Псковскую землю и присутствовал на Божественной литургии в Кремле. Позже, воспользовавшись своим правом проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Псково-Печерском монастыре, он рассказал, что ему давно хотелось посмотреть наш край. «Я оказался на уникальной земле - это уникальное место. Без всякого преувеличения», - говоря эти слова, он наверняка вспоминал и утреннюю службу в Довмонтовом городе. 

Кульминацией Божественной литургии в день памяти всех псковских святых стала проповедь митрополита Псковского и Порховского Тихона. В праздник, важный для всех горожан, владыка размышлял о смысле слов Христа «Светильник телу твоему есть око твое: аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет: аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет, то и все тело твое худо будет». Он говорил об особом, светлом взгляде на мир - полном милосердия, понимания и прощения. Том взгляде, который заповедан подвигом, самоотречением и постоянным пребыванием в Боге псковскими угодниками.

«Надо очищать свой взгляд и ум, как это делали святые, - призвал владыка Тихон. - Даже на людей, с неприязнью к ним относившимся, они смотрели с милосердием и любовью, жалея их и желая им только лучшего». 

Глава Псковской епархии поздравил паству с праздником всех псковских святых. «Мы живем на древней земле, на поистине святой земле, откуда пошла Россия, - сказал он. - Будем помнить об этом и о тех наши наставниках, которые ждут от нас не только слышания того, что они заповедовали, но и исполнения этого».

Все возвращается на круги своя: вернулась и соборная молитва в древние храмы града Довмонта. Троица, день памяти всех псковских святых, ждем теперь 24 июля - День святой равноапостольной княгини Ольги. Где еще праздник этот служить, если не здесь же?

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.06.2020, 21:000 Псковичи и их святые 28.06.2020, 14:193 Митрополит Тихон и братия Псково-Печерского монастыря проголосовали по поправкам в Конституцию 28.06.2020, 09:480 Видеотрансляция божественной литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 27.06.2020, 19:190 История духовной жизни: Собор Псковских святых
27.06.2020, 18:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 26.06.2020, 11:500 О спасении деревенского храма в Псковском районе рассказал телеканал «Спас». ВИДЕО 23.06.2020, 09:440 Об утраченной церкви Запсковья расскажут на онлайн-встрече 22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города
21.06.2020, 19:520 О храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Изборске рассказали на канале «Спас» 21.06.2020, 14:490 Псковские священники поздравили с праздником «земных ангелов» - медиков региона 21.06.2020, 13:160 Митрополит Тихон: Сегодня мы молились за врачей, которые ценой своей жизни спасают людей 21.06.2020, 09:460 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых
21.06.2020, 09:030 О новинках издательства «Вольный странник» рассказал митрополит Тихон. ВИДЕО 20.06.2020, 18:050 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых 20.06.2020, 16:220 В поиске смыслов: псковский иконописец Николай Блохин 19.06.2020, 21:300 Священник-выпускник МИФИ развеял мифы о технологиях 5G и жидких чипов
19.06.2020, 16:180 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 19.06.2020, 16:050 Вышла в свет серия видеорассказов о монахах Псково-Печерской обители 19.06.2020, 13:110 Кот митрополита Тихона ответил на вопросы подписчиков 19.06.2020, 12:570 Песнопения храмов Пскова попадут на интерактивную карту сакральных пространств Древней Руси
19.06.2020, 11:020 Протоиерей Олег Тэор ответил на вопросы псковичей о православии. ВИДЕО 15.06.2020, 02:040 У православных начинается Петров пост 14.06.2020, 19:130 Стартовала онлайн-трансляция концерта российских рок-звезд и псковской молодежи «В окрестностях Изборска». ВИДЕО 14.06.2020, 09:560 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 1-ю по Пасхе, всех святых
13.06.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых 12.06.2020, 19:552 Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме 12.06.2020, 12:000 Митрополит Тихон присоединился к Всероссийской онлайн-акции, прочитав отрывок из книги Михаила Шолохова. ВИДЕО 11.06.2020, 19:051 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
11.06.2020, 14:391 Онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи пройдет «В окрестностях Изборска» 10.06.2020, 20:081 Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО 10.06.2020, 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 10.06.2020, 17:340 Псковичей приглашают на онлайн-лекцию «Экспедиция Ледового побоища»
10.06.2020, 16:590 Братья наши меньшие в Псково-Печерском монастыре. ФОТО и ВИДЕО 08.06.2020, 14:090 Задать неудобные вопросы священнику приглашают псковичей 08.06.2020, 13:090 Видеовстречу с протоиереем Олегом Тэором организует подворье Псково-Печерского монастыря 07.06.2020, 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля
07.06.2020, 14:510 Праздник Святой Троицы отметили псковичи. ФОТО 07.06.2020, 12:520 Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО 07.06.2020, 10:441 Троица: псковский канон 07.06.2020, 09:570 Видеотрансляция божественной литургии в день Святой Троицы из Довмонтова города
07.06.2020, 09:260 Православные христиане отмечают Троицу 06.06.2020, 19:500 Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина 06.06.2020, 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина 06.06.2020, 19:090 Богослужение на фундаментах древних храмов Довмонтова города пройдет в Пскове в Троицу
06.06.2020, 17:591 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение накануне Дня Святой Троицы 06.06.2020, 14:050 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря 06.06.2020, 12:200 В честь праздника Святой Троицы издательство Псково-Печерского монастыря объявило 20%-ную скидку на все книги 06.06.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Троицкая Родительская суббота. Божественная Литургия
06.06.2020, 08:050 Троицкая родительская суббота: традиции и смысл 05.06.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение с Парастасом 05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО
05.06.2020, 08:310 От Самолвы до храма Невского: протоиерей Олег Тэор отмечает 50-летие рукоположения в священники 04.06.2020, 21:100 Митрополит Тихон провел онлайн-встречу с выпускниками Сретенской семинарии. ВИДЕО 04.06.2020, 12:3110 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 02.06.2020, 17:140 В издательстве Псково-Печерского монастыря вышли новые книги
02.06.2020, 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные 02.06.2020, 09:580 Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского» 01.06.2020, 22:570 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 01.06.2020, 16:001 Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах
31.05.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. Неделя 7-я по Пасхе 30.05.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 7-ю по Пасхе 29.05.2020, 18:150 Думать не о себе, а о ребенке: Русская Классическая гимназия в Пскове объявила набор учеников в 1 и 2 классы 28.05.2020, 09:450 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Божественная литургия
28.05.2020, 08:320 Православные христиане отмечают Вознесение Господне 27.05.2020, 17:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Всенощное бдение 27.05.2020, 13:090 Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций 27.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Отдание Пасхи. Божественная литургия пасхальным чином
27.05.2020, 08:530 Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье» 26.05.2020, 20:531 Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам 26.05.2020, 20:500 Электронная звонница появится в храме Успения с Пароменья только после согласования проекта митрополитом и комитетом по охране памятников 26.05.2020, 17:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение Пасхальным чином
25.05.2020, 08:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 24.05.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом 23.05.2020, 18:420 Митрополит Тихон поделился своим видением проблемы Апокалипсиса. ВИДЕО 23.05.2020, 18:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru