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Еще один кот из Псково-Печерского монастыря стал звездой интернета

Черно-белый кот Барсик из Псково-Печерского монастыря покорил пользователей интернета. Его снимок 6 июля был опубликован в сообществе обители «ВКонтакте». На фото Барсик вальяжно расположился перед припаркованным квадроциклом. «Как вам мой квадроцикл? Монастырский Барсик и рабочий транспорт», - подписали фото администраторы аккаунта.

Подписчики сообщества «Псково-Печерский монастырь, группа паломников» быстро оценили умилительное фото. Только за первый час после публикации фотография собрала под сотню лайков и восторженные комментарии: «И машина на ходу и кошка при деле»; «Какой хороший Барсик, просто красавец»; «Квадроцикл крутой, но Барсик круче»; «Охрана усатая!»

Барсик — не единственной кот, живущий в монастыре. Ранее в интернете появился снимок «главного кота Псково-Печерского монастыря».

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