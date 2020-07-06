Церковь / События

В Ольгин день псковичей зовут перейти реку Великую вброд

Паломническая служба храма Александра Невского приглашает 24 июля, в День святой Ольги Российской, совершить переход реки Великой вброд в деревне Волженец (Ольженец) Псковского района. Паломничество является традиционным, проходит не первый год, рассказали Псковской Ленте Новостей в храме.

Деревня Волженец расположена на полтора километра выше по течению, чем Выбуты — легендарная родина прославленной княгини. Именно в Выбутах начнется паломничество к Ольгиному ключу. Этот бьющий из скалы источник в деревне Волженец почитают православные. Считается, что вода из источника — целебная, помогает при глазных болезнях. Участникам паломничества предстоит перейти вброд реку Великую от Выбут до Волженца.

С 2011 года рядом с ключом стоит часовня, ее построили местные жители после пересыхания источника. Ключ также обихожен, над ним сооружен колодезный домик. Есть местное предание, что в девушках Ольга приходила на этот ключ умываться.