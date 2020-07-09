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Процесс работы иконописцев смогут увидеть псковичи

На выставке «Сретение», которая 10 июля открывается в псковском Доме ремесел, будут представлены работы 28 авторов, иконописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители выставки увидят живопись, резьбу по дереву, вышивку.

Аркадий Филинов - один из иконописцев, принимающих участие в выставке.

«Особенность нашего региона в том, что у нас нет больших общих мастерских иконописцев, где работали бы 15-20 человек. Мастера, в основном, работают сами по себе, - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей куратор выставки, иконописец Алла Павлусенко. - Выставка называется «Сретение» - встреча. Многие мастера даже не знакомы, хотелось собрать всех вместе, а заодно познакомить псковичей с современной иконописью».

Вернисаж намечен на 15:00. Торжественная часть продет на улице у Дома ремесел. К экспозиции посетителей будут провожать группами по десять человек.

Работы авторов, предоставивших свои творения для выставки, украшают действующие храмы в Мирожском и Снетогорском монастырях, церкви Василия на Горке, Спаса Нерукотворного, Дмитрия Солунского.

На выставке продемонстрируют не только иконы, но и процесс работы, публике покажут эскизы и фрагменты — ту «кухню» иконописца, которая обычно спрятана от посторонних глаз.