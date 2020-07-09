На телеканале «Спас» рассказали о храме под Псковом, горевшем после удара молнии

На телеканале «Спас» вышла передача из цикла «Вернем жизнь храму», посвященная храму великомученика Георгия Победоносца в Камно. В прошлом году, в ночь на 22 мая – накануне дня памяти Святителя Николая – храм загорелся во время грозы. Молния, прошедшая через крышу центрального придела, ударила в пол под аналоем, где в тот момент лежала икона Святителя. Сгорела кровля, аналой обуглился, но сам храм устоял, уцелели и находившиеся в нем иконы. Прихожане связывают это с заступничеством угодника.
Зрители телепрограммы смогли узнать историю церкви, построенной в XIII веке в честь Георгия Победоносца. Этот храм стал одним из первых на псковской земле в числе посвященных святым воинам, что особенно символично, если учитывать приграничное положение региона.
Вокруг храма расположен древний погост. У подножия горы, на которой стоит храм, бьет источник, многие называют его целительным.
Фильм доступен на YouTube-канале «Телеканал СПАС».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, приходу требуется помощь на восстановление храма после пожара. Нужно заново возводить сгоревшую кровлю и приводить в порядок стены, залитые водой во время тушения пожара.