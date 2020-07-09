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Еще один из героев книги «Несвятые святые» рассказал о своей жизни в Печерском монастыре. ВИДЕО

В новой серии видеопроекта «Несвятые святые – наши дни» от издательства «Вольный странник» иеромонах Иоасаф (Швецов) рассказывает свою историю. Читатели помнят его как послушника Сашу Швецова из книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»:

«Помню, я уже несколько месяцев жил в монастыре, когда сюда приехал Саша Швецов. Вдруг дверь широко отворилась, и на пороге появился высокий паренек, наш ровесник, лет двадцати двух, в «фирменных», как тогда называли, джинсах и дорогущей куртке.

– А вообще мне здесь нравится! Я здесь, пожалуй, останусь! – заявил он нам, даже не поздоровавшись.

Саша оказался сыном крупного торгпредского работника, жил с родителями в Пекине, Лондоне и Нью-Йорке и только недавно вернулся в Россию учиться в институте. Бога он узнал с полгода назад. Сразу поняв, что нашел как раз то, что искал, он даже не стал сообщать о своем новом месте обитания родителям. Когда мы упрекнули Александра в жестокости, он сказал, что родители уж точно его не поймут, а батя по-всякому скоро его отыщет. Так и получилось».

В предыдущей серии своей историей поделился один из старейших насельников монастыря, иеромонах Нил (Григорьев). В рамках проекта насельники Псково-Печерского монастыря впервые рассказывают о своей жизни, как они пришли в монастырь, о своих послушаниях и о том, какие удивительные истории происходили в стенах любимой обители.