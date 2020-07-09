Церковь / События

Началась видеотрансляция литургии из Успенского храма Псково-Печерского монастыря

Псково-Печерский монастырь продолжает серию прямых трансляций богослужений в интернете. В понедельник, 13 июля, верующие могут дистанционно присоединиться к божественной литургии в Успенском храме.

В этот день православные отмечают собор славных и всехвальных двенадцати апостолов. На псковской земле этот день имеет еще одно важное значение. 13 июля - День ангела старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Старец Иоанн (Крестьянкин) с братией монастыря в день своих именин в 2003 году.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Прямые трансляции также доступны на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители в ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, на сайте Православие.ру.

Псковская Лента Новостей регулярно публикует расписание трансляций. Следите за обновлениями в разделе «Церковь».