Церковь / События

Про первых христиан в Пскове расскажет археолог во время онлайн-встречи

Паломническая служба храма Александра Невского продолжает цикл Александро-Невских бесед. Встречи проходят каждый четверг в сообществе службы в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в храме, ближайшая беседа состоится 16 июля. Она будет посвящена псковскому курганному некрополю и первым христианам в городе. Подробно тему осветит Елена Салмина, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области.

«Открытие курганного кладбища X – начала XI вв. остается одним из важнейших событий в археологии Пскова. Этот памятник относится к эпохе становления древнерусского государства – историческому периоду, очень слабо освещенному письменными источниками, - подчеркивают организаторы встречи. - К тому же псковский некрополь представляет собой единственный в археологической практике случай, когда на обширной площади (более 10 000 квадратных метров) в самом центре современного города, под мощным культурным слоем были обнаружены древнее кладбище и святилище».

Целенаправленных поисков некрополя раннего Пскова никогда не велось. Однако в 1974 году, когда к концу подходили раскопки на месте будущей столовой пединститута, обнаружили первое погребение. Всего до 1991 года археологи нашли 73 захоронения с инвентарем в 46 из них: ножи и ножницы, весы, наконечники копий. Еще 6 погребений обнаружили в 1998 году пред строительством нового здания банка на Октябрьском проспекте.

Большинство захоронений относится к языческой поре, некоторые несут на себе следы того времени, когда христиане свершали захоронения уже по своему обряду, но на старых языческих кладбищах. Разница в погребальном обряде определялась нее только религиозной принадлежностью, но и социальной принадлежностью похороненных, и их этнической принадлежностью. Материалы раскопок дают основания предполагать, что помимо славян среди погребенных было немало выходцев из скандинавской и финно-угорской среды, осевших среди славян.