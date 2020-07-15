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Сирот в доме трудолюбия навестил митрополит Тихон

Встреча в доме трудолюбия с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) состоялась 14 июля. Находится дом в поселке Вехно Новоржевского района, он был открыт два года назад на базе обветшавшего здания заброшенного сельского детского сада по благословению протоиерея Иоанна Миронова, духовника благотворительного фонда «Детская миссия». Батюшка Иоанн лично знал преподобного Симеона Псково-Печерского и благословил назвать дом трудолюбия в его честь.

Два года назад, 16 июля, состоялось освящение храма преподобного Симеона Псково-Печерского при доме трудолюбия.

Цель дома трудолюбия – не только дать возможность семьям с приемными детьми отдохнуть вдали от города, но и привить ребятам интерес к труду. В доме собирается целая община людей — это и приемные родители, и педагоги, и монашествующие сестры, которые помогают друг другу и детям. Дети здесь находятся в атмосфере любви, заботы и разумного воспитания.