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В поездку на Талабские острова приглашают псковичей

В ближайшее воскресенье, 19 июля, паломническая служба Псковской митрополии «Вольный странник» организует поездку на Талабские острова в Псковском озере.

В программе — посещение двух островов.

Остров Талабск (Залита) приобрел всемирную известность благодаря подвижнической жизни протоиерея Николая Гурьянова, прожившего там более 40 лет. При жизни его называли «живым святым». Паломники посетят храм святителя Николая ХVIII века, в котором находится чудотворный образ Божией Матери «Благодатное Небо», домик, в котором жил отец Николай и место его упокоения.

На острове Верхний (Белов) паломников ждет мир дикой, нетронутой природы. Участников поездки ждет восстанавливаемый на более раннем основании храм Петра и Павла, когда-то принадлежавший монастырю. Он появился в XV веке благодаря преподобному Досифею Верхнеостровскому. Под алтарем храма находится церковь, в которой молился преподобный Досифей, и где под спудом покоятся его святые мощи. Состоится прогулка по острову к Досифеевой горке, там был когда-то скит, основанный преподобным. Пройти предстоит по уникальной еловой роще, где прямо на верхушках елей гнездятся серые цапли.

Подробности поездки можно уточнить на сайте паломнического центра или по телефону +7921-703-03-33.