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Церковь / События

12 псковских педагогов получат награды «За нравственный подвиг учителя»

17.07.2020 11:10|ПсковКомментариев: 0

В Псковской митрополии подведены итоги регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в митрополии, в этом году на конкурс поступило 19 работ: 9 работ – от педагогов Псковской епархии и 10 работ – от педагогов Великолукской епархии. Конкурсная комиссия определила 10 работ, занявших призовые места в региональном этапе. Награды получат 12 педагогов, разработавшие программы индивидуально или в составе авторского коллектива.

Гран-при: Анастасия Иванова, Псков, воскресная школа храма Жен Мироносиц, работа «Путем Великого поста: "Восстани, спяй, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос!"».

Победитель в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) - Марина Попова, учитель начальных классов средней школы Новосокольников, работа «Информационные технологии в преподавании основ православной культуры в начальных классах».

Победитель в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» - коллектив авторов детского сада №21 комбинированного вида, Великие Луки (заведующая Татьяна Захарова, воспитатели Людмила Горковенко и Марина Тришкина), работа «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в проекте "Защитники земли русской. От богатырей до наших дней"».

Победитель в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» - Татьяна Зернова, директор Дома детского творчества имени Александра Матросова», Великие Луки, программа деятельности Великолукской городской ассоциации старшеклассников «КЛАСС» «Мы – великолучане».

Победитель в дополнительной номинации «Сердце отдаю детям» - Елена Тишакова, учитель русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова, Великие Луки, заседание творческой студии «Озарение» на тему «Твори добро».

Торжественное награждение победителей планируется приурочить к празднованию Дня учителя.

2-е место:

Вера Зенович, учитель истории в средней школе №2, Пскова, методическая разработка уроков по истории с интеграцией предметной области ОДНКНР.

Оксана Михайлова, педагог дополнительного образования в Пыталовском районном доме детского творчества, программа развития районной общественной детской организации «Рубеж» «Патриотическое воспитание детей подростков и юношества Пыталовского района на 2016-2020 гг.»

3-е место:

Маргарита Афанасьева, учитель ОПК, русского языка и литературы в хиловском филиале средней общеобразовательной школы №1 Порхова, методическая разработка: «Когда человек счастлив?!»

Наталья Левина, учитель русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова, Великие Луки, воспитательная система класса «Планета друзей».

Любовь Жданова, учитель начальных классов в средней общеобразовательной школе №5, им. Героя Советского Союза В. В. Смирнова, Невель, методическая разработка для 4-го класса «Как христианство пришло на Русь».

Теги: #школа #учитель #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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