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Церковь / События

Перейти Великую вброд приглашают псковичей 24 июля

22.07.2020 11:18|ПсковКомментариев: 0

Паломническая служба храма святого благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей и гостей города 24 июля, в День Памяти святой княгини Ольги, совершить традиционный переход реки Великой вброд в деревне Волженец (Ольженец).

В деревне Волженец на правом берегу реки Великой расположен почитаемый родник - «Ольгин ключ». В 1,5 км восточнее на противоположном берегу находится погост Выбуты. Берег вдоль деревни назывался Ольгинским. На этом берегу, под крутым речным обрывом, вытекает из скалы «Ольгин ключ», целебная вода которого, по преданию, помогает при глазных болезнях.

Местные жители верят, что Ольга, будучи еще девицей, ходила сюда за водой и умывала в нем каждое утро «свое светлое личико». Считается, что колодец раньше находился в подвале Ольгиной церкви, которую потом разрушили, обнажив целебный источник. Ольгин колодец - единственный источник питьевой воды в деревне Волженец и место паломничества для православных христиан.

Над святым источником в настоящее время сделан колодезный домик, рядом стоят иконы святой Ольги и свечи. Местные жители по обету в 2011 году построили также на этом месте небольшую часовню.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-900-996-78-66.

Источник: Псковская Лента Новостей
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