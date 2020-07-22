Церковь / События

В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии

В минувшую пятницу в Пскове и Печорах состоялась встреча многочисленных выпускников Сретенской духовной семинарии.

Гостей Псковской земли приветствовал митрополит Псковский и Порховский Тихон, который был основателем этого учебного заведения и долгое время был его ректором.

Главной задачей семинарии на протяжении всех лет существования семинарии являлось духовное образование монашеской братии. К преподаванию были привлечены известные специалисты: профессора Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, протоиерей Максим Козлов, А.К. Светозарский, А.И. Сидоров, доктора философских наук Г.Г. Майоров и М.О. Шахов, доктор исторических наук О.Ю. Васильева и др. Первый курс (тогда семинарии еще была училищем) состоял из 20 насельников и 4 мирян. В 2002 г. решением Священного Синода училище было преобразовано в Сретенскую духовную семинарию.