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Церковь / События

«Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкино стал православной святыней псковичей

29.07.2020 10:49|ПсковКомментариев: 0

Есть в Палкинском районе река Чирица. А на одном из ее берегов - тихое уединенное место, как из сказки: маленькая часовня, святой источник и яблоня с золотыми плодами. Потомственная, как верят местные жители, та самая, что выросла на месте яблони, в кроне которой в XIII веке нашли икону с ликом Богородицы. Этому образу уготована была особенная судьба, славная для Пскова и псковичей.

Чудесный лик

Ерёмино (Чирский Погост). Церковь Рождества Христова, фото: chirski-krynica.ru

От реки Чирицы, на которой произошло чудесное явление иконы, и название образа пошло, и именование самой Чирской веси, где ниже по течению Чирица впадает в Многу и на берегу расположен погост с храмом Рождества Христова.

В 1420 году, при архиепископе Новгородском и Псковском Симеоне, в княжение Василия I Дмитриевича Московского, над Псковской областью разразилось большое бедствие – моровое поветрие. Умирало множество людей. И вот 16 июля 1420 года в утешение верующих и ободрение малодушных в Чирской церкви Рождества Христова (ныне Ерёмино Черская волость Палкинский район) совершилось великое знамение: от иконы Пресвятой Богородицы во время воскресной божественной литургии при свидетельстве большого количества прихожан из очей Богородицы источились слезы.

В тот же день, узнав об этом, псковский князь Фёдор Александрович приказал перенести образ Богородицы из погоста Чирски в Псков (27 км). Весь город вышел навстречу с крестами и хоругвями. Встретили икону за Старым Вознесением, где Знамение возобновилось с большей силою, а люди исцелялись, по вере прикладываясь к чудотворной «плачущей» иконе.

Храм Старое Вознесение, http://tourism.pskov.ru/

В память о чудесах исцеления от Чирской иконы на месте ее встречи была построена церковь Знамения Пресвятой Богородицы – место в дальнейшем традиционно сложившееся для встреч и проводов знатных гостей города. В следующем, 1421, году здесь был устроен Знаменский девичий монастырь (до наших дней он не сохранился). Икону Богородицы Крестным ходом перенесли в Троицкий собор, где она и находится по сегодняшний день с правой стороны алтаря. В честь Великого Знамения и исцеления псковичей от морового поветрия с тех пор 16 (29) июля установлено празднование Чирской иконы.

Фото: Вадим Боченков

Через 400 лет, по просьбе прихожан храма Рождества Христова Чирского погоста, в 1820 году, архиепископ Евгений I (Болховитинов) повелел сделать список иконы и перенести его в Чирскую церковь. Особенностью Чирской иконы Божией Матери является то, что она имеет изображение с двух сторон: на лицевой стороне – Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руках, а на оборотной – евангелист Лука и преподобный Феодосий Киево-Печерский.

В погост Чирски храма Рождества Христова с 1820 года указом Святейшего Синода разрешен крестный ход 16 (29) июля из прилегающих погостов: Знахлицы, Добрывидки и Русски. Указом Псковской духовной консистории от 17 сентября 1880 года Чирскому причту также предписано ежегодно встречать 15 октября и провожать 16 октября Крестный ход в Печорский монастырь из Пскова через Остров. Крестные ходы из близлежащих погостов и из Пскова продолжались вплоть до 1918 года.

Судьбами XX века

Церковь Рождества Христова, 1942 год, фото: chirski-krynica.ru

Список иконы Богородицы вновь замироточил в храме Чирского погоста в 1943 году, после того, как фашисты заняли церковь. Местных жителей попросили срочно вынести все иконы, а церковь с колокольней были перекрашены в защитные цвета и накрыты маскировочной сеткой. По свидетельству старожилов, из высокой колокольни был виден Псков, поэтому она использовалась оккупантами в военных целях в системе укрепления «Пантера». При прорыве немецкой обороны в 1944 году сначала была снесена вершина колокольни снарядами «катюши» со стороны деревни Кирово. А затем, по какой-то тактической причине, немцы заложили под угол храма взрывчатку и подорвали.

Сегодня от храма не осталось даже руин, а чудотворный список 1820 года был спасен, сохранившись в одном из домов прихожан, и сейчас находится в храме святителя Николая Мирликийского, что в погосте Смолино Палкинского района.

«Проследить конкретные истоки иконографического типа Чирской трудно, но совершенно очевидна логичность поиска прототипа в круге западных памятников, - пишет известный в России и за рубежом специалист по древнерусской истории и культуре – искусствовед, заслуженный работник культуры, член Союза художников России Ирина Родникова. - Абсолютной аналогии для иконы не найдено. Кажется, замысел и композиция Чирской иконы близки сербскому образу из Охрида, где Младенец благословляет, держит в руке свиток и смотрит на подходящего к Нему за благословением. В обеих иконах Его фигура охвачена движением, выражающим духовный прорыв. Однако в сербской иконе, несмотря на изображение Младенца отвернувшимся от Матери, сильнее ощущается их внутренняя связь, душевная близость. Сердечное чувство подчеркнуто выразительным пластическим рисунком фигурки ребенка - Христа, всем телом прильнувшего к Матери, и характерным жестом Марии, крепко и нежно обхватившей обеими руками ножки Сына и скорбно смотрящей на зрителя».

В 2018 году с чудотворной иконы Чирской Богородицы в иконописной мастерской Снетогорского монастыря был сделан список, подаренный Чирской веси главой Палкинского района Евгением Седовым по случаю 120-летия Майского экологического союза при Чирском музее-заповеднике. Икона при дарении сотворила чудо, свидетелями которого оказались жители поселка Вернявино и именитые гости, приглашенные из Пскова и иных весей. Мероприятие проходило перед иконою, стоявшей на аналое в центре поселка Вернявино 18 мая 2018 года. По всему горизонту со всех сторон стремительно накатывались тяжелые тучи, за которыми шел дождевой фронт. Лишь в центре поселка в течение двух часов, пока шло мероприятие, светило солнце и было открытым голубое небо. Как вспоминали очевидцы, вокруг толща туч, клубясь, как бы упиралась в невидимую защиту, и только мероприятие закончилось – налетел ветер, небо словно захлопнулось и, позволив внести икону в помещение, обрушилось ливнем и градом…

В ноябре 2019 года духовник святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), один из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени, посетил Свято-Троицкий кафедральный собор.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Как только отец Илий вошел в собор, первым делом он направился именно к иконе Чирской Богоматери, и сказал, что икона чудотворная. Как отмечали свидетели этого события, услышать это от старца было большой радостью и духовным подкреплением.

***

Истинно русская простая красота и духовная чистота этих мест издавна привлекает сюда, в Палкинский район, множество паломников. Они приезжают со всех концов России помолиться, проникнуться духом православия, помочь тем, кто сегодня заботится о сохранении святынь, связанных с местами явления и знамения иконы Чирской Богоматери.

В минувшие дни рядом с часовенкой и молодой яблоней по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона на месте разрушенного во время Великой Отечественной войны храма святителя Николая Чудотворца появился Поклонный крест. Как говорят местные жители, за месяц до его установки на этом самом месте они видели аиста. Он стоял перед иконой, лик которой закреплен на часовне около двух часов, как на молитве...

При подготовке материала использовались публикации:

1. http://www.chirski-krynica.ru/publ/600_let_znameniju_ot_ikony_bogorodicy_chirskaja_javlennaja/1-1-0-123

3. http://pskovgrad.ru/1146926954-chirskaya-ikona-bogorodicy-i-s-rodnikova.html

Елена Никитина

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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