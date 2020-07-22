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На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах

В программе «Время» Первого канала рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах, посвященной жизни и служению знаменитого русского старца архимандрита Иоанна Крестьянкина, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре.

Посетители выставки могут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнать о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца».

Кроме того, зрители познакомятся с «историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям». А в одном из семи залов выставки - зале писем - можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В другом зале - книг - посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов.

В память о том, что никто не уходил от отца Иоанна без подарка, организаторы выставки также подготовили подарки для посетителей - уникальные фотографии, которые можно будет забрать с собой в память о старце.

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Выставка продлится до 31 октября.