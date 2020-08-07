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Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего

В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего (с Бору) в Пскове 9 августа совершено праздничное богослужение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской митрополии.

Божественную литургию совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Сергиенко. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По окончании литургии богомольцы крестным ходом направились к святому источнику Пантелеимона Целителя, где был совершен водосвятный молебен.

Затем всех участников богослужения пригласили разделить праздничную трапезу.