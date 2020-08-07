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Церковь / События

Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли

11.08.2020 14:39|ПсковКомментариев: 0

Псково-Печерский монастырь посетила жительница Карачаево-Черкессии Юлия Ересько. Она является православной христианкой, однако выиграла паломническую поездку в Мекку. Розыгрыш проводил отдел Хаджа и умры духовного управления мусульман республики. Как пояснила девушка, в розыгрыше она участвовала, чтобы сделать подарок своему другу и коллеге, который мечтал о паломничестве.

Неожиданным для девушки стало предложение епархиальной паломнической службы «Кавказский паломник». Ей подарили бесплатную поездку к святыням псковской земли.

«Для нас очень важно, - сказала руководитель паломнической службы Пятигорской и Черкесской епархии Лариса Логвиненко, - чтобы православная молодежь, которая живет в республике, где большинство сверстников исповедуют ислам, помнила свои духовные корни и была причастна к ним.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре, девушка уже посетила обитель. В программе ее паломничества Талабские острова, Оптина Пустынь, а также Смоленск и Задонск.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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