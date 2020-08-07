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Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыл свои ворота для посетителей с 8 августа. В монастыре это объясняют усложнением эпидемиологической обстановки. Такие действия в обители предприняли по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Экскурсии проводиться пока не будут, - пояснили в сообществе Снетогорского монастыря «ВКонтакте». - Службы на прихрамовой территории - по воскресным дням и праздникам».

Монастырская лавка за оградой монастыря продолжает работу. Там принимают требы и продают продукцию обители - хлеб, молоко и молочные продукты, мыло, мази, чаи и многое другое.

Снетогорский монастырь впервые упоминается в летописи в 1299 году в связи с нападением ливонских рыцарей, во время которого были сожжены 17 иноков и настоятель монастыря Иоасаф, причисленный позже к лику святых преподобномучеников. Наиболее известен на территории монастыря храм Рождества Богородицы, включенный в прошлом году в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный в начале XIV века, собор расписан фресками и является ярким образцом псковской школы живописи.