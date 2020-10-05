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Праздник Мирожской иконы Божьей матери отмечается 7 октября

Сегодня, 7 октября, отмечается праздник Мирожской чудотворной иконы Божьей матери.

Чудотворная икона написана по чину Оранты – «Молящейся». Божией Матери предстоят Псковские святые: справа – святой благоверный князь Довмонт, в иночестве – Тимофей (память 20 мая), слева – в молитвенном положении его супруга, преподобная Марфа, в миру Мария Димитриевна. Не без основания предполагают, что изображения князя и его супруги появились на иконе позже, так как икона явилась в 1198 году, а князь скончался в 1299 году.

Почти четыре столетия спустя, в 1567 году, в день памяти преподобного Авраамия, в городе Пскове, во время свирепствовавшего морового поветрия, от этой иконы, как гласит предание, «таинство совершися Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго Ее знамения: от пречистаго образа иконы слезы из обою очию, яко струя, течаху, и многа благодарения и цельбы бываху человеком от образа Матере Господня».

Тогда из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря икону перенесли, «…поставиша ю в соборной церкви святыя Живоначальныя Троицы возле алтаря… честно, и от того времени начаша многа и различна исцеления человеком бывши…». С тех пор в память многочисленных благодеяний Богоматери, явленных через Ее святой образ, было установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери 24 сентября (7 октября по новому стилю).

Царь Иоанн Грозный увез чудотворный Мирожский образ из Пскова (он не сохранился), а в монастыре остался список – так называемая «Великая Панагия» Спасо-Мирожского монастыря. Празднование знамения Мирожской иконы установлено в том же, 1567 году, по благословению архиепископа Новгородского и Псковского Пимена. Этой иконе была составлена особая служба, напечатанная в Минее 1666 года.

Чудотворный образ Божией Матери пребывал в обители вплоть до трагических событий начала XX века. В 1922 году Мирожский монастырь был закрыт большевиками, а «Великая Панагия» через четыре года попала в областной художественный и историко-архитектурный музей, в хранилищах которого находится и сейчас. В 1998 году чудотворный образ на время покинул свое музейное заточение – по случаю 800-летия явления Мирожской иконы Пресвятой Богородицы в Пскове прошел торжественный крестный ход от Свято-Троицкого собора в Мирожский монастырь. Для обители в 1998 году был написан еще один список.