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Считавшаяся утерянной картина Рериха «Печоры. Вход в монастырь» выставлена на торги в Лондоне

Фото: РИА Новости

Картина Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь», которая на протяжении 115 лет считалась утерянной, выставлена на торги в аукционном доме MacDougall’s.

О необычном лоте рассказал глава аукционного дома Уильям Макдугалл. Он назвал знаковым событием появление полотна на торгах.

«Печоры. Вход в монастырь» относится к «Архитектурной серии» работ, созданных Рерихом. Картины художник писал в период с 1903 по 1904 год.

Большинство работ Рерих создавал во время путешествий, уникальность полотна «Печоры. Вход в монастырь» состоит в том, что она написана на холсте в мастерской.

Работа была приобретена для Русского музея распоряжением императора Николая II, однако художник решил отправить картину сначала на европейские выставки. После отправки работы на выставку в США картина не вернулась домой из-за мошенничества ее организаторов.

Художник неоднократно пытался вернуть полотно в Россию.

Из путевой книжки Николая Рериха:

«...Печоры. Одно из самых лучших мест средней Руси. В 20 верстах от Изборска. Монастырь получил развитие ещё при Иоанне Грозном. Много раз отбивался от литовцев и рыцарей. Замечательный уют. В глубине оврага дворик, уставленный странными разноцветными зданиями. Многие из них уже попорчены и следовало бы их привести в надлежащий вид. Кругом по вершине холмов стены. Интересен вход с огромным образом над воротами. Старая ризница, звонница с раскрашенными часами, пузатые домики с непропорциональными главками дают особое впечатление. Печоры мало знают, да и то большинство не даёт себе отчёта, в каком замечательном месте оно находится...»