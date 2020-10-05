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В храме Димитрия Солунского в Пскове возобновляются регулярные богослужения

Фото: Вадим Боченков

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в древнем псковском храме Димитрия Солунского Мироточивого с праздника Покрова Божьей Матери будут возобновлены регулярные богослужения.

Богослужения будут проходить в следующее время: в пятницу вечером — начало в 18.00, в субботу утром — в 8.30, в субботу вечером — в 18.00, воскресенье утром — начало в 8.30. По средам в 18.00 — чтение акафиста великомученику Димитрию Солунскому.

Приход храма святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого приглашает всех на службы. Богослужения будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических норм, сообщил настоятель храма иерей Александр Николаев. Храм располагается по адресу: г. Псков, Плехановский посад, 74.

Добавим, церковь Димитрия Солунского Мироточивого построена в 1534 году. В 1615 году храм был разорен шведами, но затем восстановлен и приписан к архиерейскому дому. Позднее церковь хотели снести, но священный Синод запретил это делать, и уже в 1864 году была построена новая колокольня, на которой имелось семь колоколов.

После революции, несмотря на проведение активной антирелигиозной кампании, церковь святого Димитрия Мироточивого в Пскове, помимо Троицкого собора, оставалась единственной, где в 40-80-е годы двадцатого века можно было покрестить детей.

Более подробная информация - в группе храма «ВКонтакте».