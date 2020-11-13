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Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов

Фото: tvkultura.ru

23 ноября в Москве начал работу Первый Всероссийский форум православных экскурсоводов. Мероприятие будет посвящено обсуждению вопросов, связанных с экскурсионной работой на территории музейных и церковных памятников архитектуры. Организатором просветительского проекта выступил Патриарший совет по культуре. В рамках форума планируется определить единый качественный стандарт работы гидов.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, открывая Всероссийский форум православных экскурсоводов, задал риторический вопрос: что важнее, рассказать о высоте колокольни и весе монастырского колокола или о том, кто вообще эти люди, которые отрекаются от всего и уходят от мира, и почему некоторых из них потом почитают как святых.

«Донести до людей то главное, ради чего создавались эти храмы, монастыри, писались иконы, создавались другие художественные произведения. Вот в этом наша задача. Это не значит, что все сразу станут верующими и всех мы окрестим и стройными рядами приведем в Русскую Православную Церковь. Нет. Но открыть эту часть и главную часть церковного наследия мы, конечно, должны»., - сказал митрополит Тихон:

Как сообщает телеканал «Культура», в форуме приняли участие директора крупнейших российских музеев. Зельфира Трегулова, возглавляющая Третьяковскую галерею, где хранятся Троица Рублева и Владимирская икона Божией Матери, рассказала об опыте сотрудничества с Церковью во время подготовки в Манеже выставки «Сокровища музеев России».

«Я с огромным вниманием выслушала то, что вы сейчас говорили, владыка. И вы сказали самое главное, что мы здесь не про какие-то конкретные данные: килограммы, метры. Русская культура, русское искусство — это про смыслы», — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской Зельфира Трегулова.

Директор Владимиро-Суздальского музея заповедника Светлана Мельникова рассказала, что даже в советские времена музейщики, вопреки указаниям внедрять в экскурсии атеистическую пропаганду, старались не искажать подлинную историю.

«Несмотря на партийный контроль, несмотря на жесточайшие ограничения, нам, работающим в музейном пространстве, было абсолютно понятно, что разрывать историю страны, отрывать ее от истории Русской Православной Церкви, невозможно. Я вообще считаю, что это подрыв государственности», — сказала Светлана Мельникова.

Своим опытом готовы поделиться в Херсонесе Таврическом. Уникальный даже в мировом масштабе памятник древней византийской цивилизации, где князь Владимир крестился сам и крестил свою дружину.

«Нам всегда легко и приятно говорить о том, что Херсонес Таврический — это купель русского православия и основа русской государственности, потому что именно с этого места пошла и зародилась та система ценностей, которая и сейчас, слава Богу, развивается и возрождается в нашей стране», — считает директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Митрополит Тихон предложил директорам российских музеев совместно выработать методические рекомендации по экскурсионной работе на памятниках Русской Православной Церкви, отметив, что это именно рекомендации: все, что касается веры, — не может быть навязано.