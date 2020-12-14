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Надвратной Троице посвятят Александро-Невские беседы в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся при воинском храме святого князя Александра Невского 24 декабря. На этот раз встреча будет посвящена рассказу о художнике Евгении Климове и его надвратной Троице, что установлена при входе на территорию Псковского кремля над Великими (Троицкими) воротами.

Лектор - известный псковский краевед Тамара Вересова.

У надвратной иконы Святой Троицы пусть и небольшая, но довольно любопытная история. Традиция устанавливать иконы над воротами домов, храмов, монастырей, крепостей или городов уходит корнями в далекое прошлое. Обилие икон на улицах средневекового Пскова отмечали в свое время и иностранцы, оставившие об этом письменные свидетельства.

На старых фотографиях дореволюционного Пскова видны подобные иконы и над воротами Довмонтова города, и над воротами собственно Кремля. После революции «религиозным культам», разумеется, было не место в советском обществе, и они были буквально сметены и с улиц, и с церквей безжалостным атеистическим временем.

В 1942 году в составе Русской православной миссии в оккупированный немцами Псков приехал живописец Евгений Климов. Это было уже не первое посещение Пскова русским художником, родившимся в Митаве и окончившим Рижскую академию. Побывав здесь, он задумал создать мозаичную икону, взяв за основу знаменитую «Троицу» Андрея Рублева.

Однако климовская «Троица» заняла свое привычное уже для нас место - над Великими воротами Псковского кремля - лишь в 2003 году. Почему так произошло, как работал мастер над уникальной иконой, - обо всем этом и многом другом расскажут на Александро-Невских чтениях.