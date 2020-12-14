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Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО

27.12.2020 17:57|ПсковКомментариев: 0

Стартовала трансляция онлайн-концерта сводного хора Псковской области «Россия начинается здесь». 
Своим участием концерт украсит Губернаторский оркестр Псковской области под управлением Николая Хондзинского. Музыканты исполнят духовные песнопения и колядки, романсы и песни из кинофильмов, военные песни.


«Имя княгини Ольги вот уже более тысячи лет произносится на Руси с благоговением и любовью, – на страницах летописей и в молитвенном предстоянии, в стихах и песнях, созданных в её честь благодарными потомками. Концерт сводного хора Псковской области "Россия начинается здесь" – это музыкальное приношение праматери земли псковской княгине Ольге», - подчеркнули организаторы выступления.

Художественный руководитель проекта и дирижер – диакон Александр Амерханов.

Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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