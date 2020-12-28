Церковь / События

Под музыку Рождества

У окна светится огоньками-звездочками елка, из-за штор сияют ей гирлянды из дома напротив. Нет такого уголка в квартире, да и, кажется, во всей нашей пятиэтажке, где бы не чувствовался мандариновый аромат: праздник все ближе. Даже на монитор компьютера пробралась вездесущая мишура - мерцает серебром, как будто попадая в такт: «Гори, гори, моя звезда».

Слушаешь, как поет этот романс солистка хора Псково-Печерского монастыря Надежда Цыганова в сопровождении Сводного хора Псковской области и губернаторского симфонического оркестра, и с последними аккордами, сопровождаемыми ударом колокола, внезапно понимаешь: аплодисменты звучат где-то внутри тебя. Потому что ты не в БКЗ филармонии, концерт идет онлайн, ты дома, и у окна светится елка, которую вы украсили еще три недели назад.

Но секунда, другая - и ты вновь чувствуешь сцену, артистов так, как если бы рождественский концерт «Россия начинается здесь» проходил здесь и сейчас. И не хочется снова отпускать это ощущение...

Рождественские концерты - давняя традиция Псковской митрополии. Они стали привычной приметой праздника и связанного с ним ощущения радости и надежды. Неслучайно в этом году со всеми его сложностями и заботами так важно было, чтобы традиция не прервалась: сейчас как никогда людям нужна душевная поддержка и ощущение чего-то незыблемого, постоянного. Онлайн-формат стал спасением для проекта на фоне запрета на многолюдные мероприятия, к тому же он дал возможность посмотреть концерт не только псковичам, но и жителям других областей России.

Приветствуя зрителей, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон поблагодарил всех, кто создавал программу, - «в первую очередь, наших псковичей, необычайно талантливых, способных воплотить... мысли и чувства лучших композиторов и стихотворцев». Глава митрополии поздравил паству с приближающимся Рождеством, пожелал всем счастливого и радостного праздника и напомнил, что главное в Рождестве - ощущение единения с Господом, понимание духовной силы и важности пришествия в мир Иисуса Христа.

В этом году Рождественский концерт стал попыткой не только передать дух важнейшего христианского праздника, но и осмыслить место Псковской земли в истории православия и России через образы связанных с нашим краем людей - святых, воинов, поэтов, иконописцев, простых жителей.

Имена княгини Ольги и князя Александра встали рядом с фамилиями бойцов погибшей 6-й роты, слова знаменитых русских стихотворцев - со строчками, написанными нашими земляками, а лики древних икон в видеоряде, сопровождавшем концерт, - с кадрами из фронтовых кинохроник и рисунками псковских детей (автор сценария - Виктор Яковлев). Церковные песнопения органично соседствовали с классической музыкой Свиридова, а шлягер 80-х «Этот мир придуман не нами» - с народными колядками. Внутренняя логика программы продиктовала также включение в нее душевных песен военных лет.

Да, наверное, главное слово, которым можно было бы охарактеризовать этот концерт, - именно душевность. И выразилась она не только в выборе песен и стихотворных высказываний. В большой степени это и заслуга музыкантов, которые с душой включились в этот проект.

В состав Сводного хора Псковской области вошли известные коллективы области: заслуженный коллектив Камерный хор «Кант» (руководитель Иван Беседин), хор Вознесенского кафедрального собора (регент Ольга Смольченкова), малый хор Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Наталья Гострая), хор Спасо-Елизаровского монастыря (регент монахиня Вера (Соленикова), камерный хор Сретенского монастыря (регент Никон Жила), архиерейский хор Псково-Печерского монастыря (регент диакон Александр Амерханов), а также ансамбль «Традиция» (руководитель Елена Савченко). Зашкаливающая энергетика худрука Сводного хора диакона Александра Амерханова ощущалась даже на «удаленке»: он по-прежнему способен одним движением руки помочь большому хору передать тончайшие движения всего диапазона чувств - от скорби и боли до радости и веры.

Как всегда, порадовал Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Конечно, играли не полным составом, но и этого было достаточно, чтобы понять: как только закончится карантин, нас ждут особенные концерты.

Душевному концерту - душевные ведущие: артистка Псковского драматического театра Линда Ахметзянова и артист театра и кино Сергей Горобченко проникновенно и искренне вплели свои голоса в общую ткань концерта-постановки.

Теплотой и благодарностью дышат отклики зрителей онлайн-проекта, оставленные в комментариях к трансляции на YouTube. «Глоток воздуха», «настоящий праздник для сердца и души», «прекрасный концерт», «настоящая, чудесная музыка» - соскучившиеся по живому искусству зрители не скупились на самые добрые отзывы об увиденном.

Рождественский концерт завершило «Многолетие» Сергея Прокофьева. Из города, где начинается Россия, из времени, когда «сердце просит музыки вдвойне», во все концы света разнеслось пожелание долгих лет жизни и благополучия. И значит - будем жить! Ведь если звезды зажигаются, значит, мы кому-то нужны...

Елена Никитина