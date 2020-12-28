←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 28.12.2020 19:450 Под музыку Рождества 28.12.2020 19:450 Под музыку Рождества 27.12.2020 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО 25.12.2020 19:260 В храме Александра Невского идет подготовка к Рождеству. ФОТО 24.12.2020 10:455 Елка, звезды, Рождество: как готовятся к праздникам Печоры 24.12.2020 09:000 На верблюде и тройке лошадей смогут покататься маленькие гости Печор в Рождество
Церковь / События

Под музыку Рождества

28.12.2020 19:45|ПсковКомментариев: 0

У окна светится огоньками-звездочками елка, из-за штор сияют ей гирлянды из дома напротив. Нет такого уголка в квартире, да и, кажется, во всей нашей пятиэтажке, где бы не чувствовался мандариновый аромат: праздник все ближе. Даже на монитор компьютера пробралась вездесущая мишура - мерцает серебром, как будто попадая в такт: «Гори, гори, моя звезда».

Слушаешь, как поет этот романс солистка хора Псково-Печерского монастыря Надежда Цыганова в сопровождении Сводного хора Псковской области и губернаторского симфонического оркестра, и с последними аккордами, сопровождаемыми ударом колокола, внезапно понимаешь: аплодисменты звучат где-то внутри тебя. Потому что ты не в БКЗ филармонии, концерт идет онлайн, ты дома, и у окна светится елка, которую вы украсили еще три недели назад.

Но секунда, другая - и ты вновь чувствуешь сцену, артистов так, как если бы рождественский концерт «Россия начинается здесь» проходил здесь и сейчас. И не хочется снова отпускать это ощущение... 

Рождественские концерты - давняя традиция Псковской митрополии. Они стали привычной приметой праздника и связанного с ним ощущения радости и надежды. Неслучайно в этом году со всеми его сложностями и заботами так важно было, чтобы традиция не прервалась: сейчас как никогда людям нужна душевная поддержка и ощущение чего-то незыблемого, постоянного. Онлайн-формат стал спасением для проекта на фоне запрета на многолюдные мероприятия, к тому же он дал возможность посмотреть концерт не только псковичам, но и жителям других областей России.

Приветствуя зрителей, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон поблагодарил всех, кто создавал программу, - «в первую очередь, наших псковичей, необычайно талантливых, способных воплотить... мысли и чувства лучших композиторов и стихотворцев». Глава митрополии поздравил паству с приближающимся Рождеством,  пожелал всем счастливого и радостного праздника и напомнил, что главное в Рождестве - ощущение единения с Господом, понимание духовной силы и важности пришествия в мир Иисуса Христа.

В этом году Рождественский концерт стал попыткой не только передать дух важнейшего христианского праздника, но и осмыслить место Псковской земли в истории православия и России через образы связанных с нашим краем людей - святых, воинов, поэтов, иконописцев, простых жителей.

Имена княгини Ольги и князя Александра встали рядом с фамилиями бойцов погибшей 6-й роты, слова знаменитых русских стихотворцев - со строчками, написанными нашими земляками, а лики древних икон в видеоряде, сопровождавшем концерт, - с кадрами из фронтовых кинохроник и рисунками псковских детей (автор сценария - Виктор Яковлев). Церковные песнопения органично соседствовали с классической музыкой Свиридова, а шлягер 80-х «Этот мир придуман не нами» - с народными колядками. Внутренняя логика программы продиктовала также включение в нее душевных песен военных лет.

Да, наверное, главное слово, которым можно было бы охарактеризовать этот концерт, - именно душевность. И выразилась она не только в выборе песен и стихотворных высказываний. В большой степени это и заслуга музыкантов, которые с душой включились в этот проект.

В состав Сводного хора Псковской области вошли известные коллективы области: заслуженный коллектив Камерный хор «Кант» (руководитель Иван Беседин), хор Вознесенского кафедрального собора (регент Ольга Смольченкова), малый хор Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Наталья Гострая), хор Спасо-Елизаровского монастыря (регент монахиня Вера (Соленикова), камерный хор Сретенского монастыря (регент Никон Жила), архиерейский хор Псково-Печерского монастыря (регент диакон Александр Амерханов), а также ансамбль «Традиция» (руководитель Елена Савченко). Зашкаливающая энергетика худрука Сводного хора диакона Александра Амерханова ощущалась даже на «удаленке»: он по-прежнему способен одним движением руки помочь большому хору передать тончайшие движения всего диапазона чувств - от скорби и боли до радости и веры.  

Как всегда, порадовал Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Конечно, играли не полным составом, но и этого было достаточно, чтобы понять: как только закончится карантин, нас ждут особенные концерты.

Душевному концерту - душевные ведущие: артистка Псковского драматического театра Линда Ахметзянова и артист театра и кино Сергей Горобченко проникновенно и искренне вплели свои голоса в общую ткань концерта-постановки.

Теплотой и благодарностью дышат отклики зрителей онлайн-проекта, оставленные в комментариях к трансляции на YouTube. «Глоток воздуха», «настоящий праздник для сердца и души», «прекрасный концерт», «настоящая, чудесная музыка» - соскучившиеся по живому искусству зрители не скупились на самые добрые отзывы об увиденном.

Рождественский концерт завершило «Многолетие» Сергея Прокофьева. Из города, где начинается Россия, из времени, когда «сердце просит музыки вдвойне», во все концы света разнеслось пожелание долгих лет жизни и благополучия. И значит - будем жить! Ведь если звезды зажигаются, значит, мы кому-то нужны...

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.12.2020, 19:450 Под музыку Рождества 28.12.2020, 13:110 Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь» 28.12.2020, 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье» 27.12.2020, 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО
27.12.2020, 09:470 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 26.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 26.12.2020, 16:390 Пожилых псковичей поздравят волонтеры Рождественского Молодежного фестиваля искусств 25.12.2020, 19:391 Псковичи могут успеть принять участие в фотоакции «С Рождеством Христовым!»
25.12.2020, 19:260 В храме Александра Невского идет подготовка к Рождеству. ФОТО 25.12.2020, 18:210 Мастер-класс по созданию снежинки провели для псковичей 24.12.2020, 11:3815 Рождественское меню ждет гостей в ресторане «Несвятые святые» и монастырском буфете в Печорах 24.12.2020, 10:455 Елка, звезды, Рождество: как готовятся к праздникам Печоры
24.12.2020, 09:5413 Празднование Рождества в Печорах пройдет с соблюдением всех мер предосторожности 24.12.2020, 09:000 На верблюде и тройке лошадей смогут покататься маленькие гости Печор в Рождество 24.12.2020, 07:460 Печоры по-новому украшают к Рождеству. ФОТО 23.12.2020, 23:050 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
23.12.2020, 14:140 Рождество по-псковски: между Западом и Востоком 22.12.2020, 22:146 В Белоруссии пройдут мероприятия, посвященные юбилею Александра Невского 22.12.2020, 19:100 Снетогорский монастырь закрылся на карантин 22.12.2020, 18:562 Дальняя часть пещер Псково-Печерского монастыря будет закрыта на Рождество
22.12.2020, 13:370 Вопросы церковного служения в условиях коронавируса обсудили псковские священники 22.12.2020, 11:480 Курсы обучения иконописи организуют в Пскове 22.12.2020, 09:5010 Тему преподавания в школах основ православной культуры обсудили в Псковской митрополии 21.12.2020, 21:490 Очередные «Вечера на Печерском подворье» будут посвящены святыням Крыпецкого монастыря
21.12.2020, 17:494 Завтра состоится онлайн-презентация с участием автора новой книги, выпущенной издательством «Вольный странник» 21.12.2020, 16:560 Надвратной Троице посвятят Александро-Невские беседы в Пскове 20.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 19.12.2020, 18:020 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение накануне недели 28-й по Пятидесятнице. ВИДЕО
19.12.2020, 15:460 Стали известны даты проведения XII Международных Александро-Невских чтений в Пскове 19.12.2020, 13:410 Продолжается прием заявок на традиционный Рождественский фестиваль 19.12.2020, 09:500 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 19.12.2020, 08:350 Память Николая Чудотворца чтят сегодня православные
18.12.2020, 22:410 Специалисты по лазерному сканированию ведут работы в Псково-Печерском монастыре 18.12.2020, 18:1215 Митрополит Тихон возглавил заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 18.12.2020, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 17.12.2020, 11:360 Каким был образ псковича в XV веке, расскажут на Александро-Невских беседах
16.12.2020, 15:170 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 14.12.2020, 22:030 На канале «Спас» покажут фильм «Небесный спецназ» с участием клириков храма Александра Невского 14.12.2020, 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО
14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 13.12.2020, 13:360 С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства» 13.12.2020, 10:120 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 12.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО
10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений 10.12.2020, 11:000 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 10.12.2020, 09:050 В Рождественском придела в храме Жен-Мироносиц восстанавливают иконостас и престол 09.12.2020, 15:150 При псковском храме начинается цикл встреч «Евангелие за чаем»
09.12.2020, 13:150 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 09.12.2020, 12:560 Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах 08.12.2020, 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг 08.12.2020, 17:160 Храм Александра Невского объявил о наборе певчих в праздничный хор
08.12.2020, 17:020 При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности» 08.12.2020, 09:371 Митрополит Тихон принял участие в стриме, посвященном вакцинации и чипированию. ВИДЕО 06.12.2020, 21:371 Псковский священник удостоен редчайшей патриаршей награды 06.12.2020, 21:230 Престольный праздник прошел в храме святого Александра Невского. ФОТО
05.12.2020, 08:250 Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок» 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли 04.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 04.12.2020, 09:521 Митрополит Тихон вручил Патриаршие награды
04.12.2020, 07:350 Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 03.12.2020, 17:550 Началась прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 03.12.2020, 15:250 Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам 03.12.2020, 15:1217 Чайная начала работу в Снетогорском монастыре
03.12.2020, 14:260 Просящему у тебя дай - служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков» 03.12.2020, 08:200 Об истории почитания известного псковского святого расскажут сегодня на Александро- Невских беседах 02.12.2020, 23:190 Книга «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии Ozon 02.12.2020, 19:290 Провокационный пост телеграм-канала о митрополите Тихоне прокомментировали в Псковской епархии
01.12.2020, 22:000 Возобновляются прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря 01.12.2020, 10:360 Престольный праздник в храме святого князя Александра Невского состоится в воскресенье 28.11.2020, 16:520 «Школа звонарей» Псковской епархии объявила набор учеников 28.11.2020, 09:290 Рождественский пост начинается сегодня у православных верующих
27.11.2020, 16:500 Псковичи могут задать священнику вопросы о Рождественском посте 25.11.2020, 10:350 Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник» 24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник 24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru