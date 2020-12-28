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Теленку, родившемуся в Псково-Печерском монастыре под Рождество, просят придумать имя

Придумать имя для теленка, родившегося под Рождество в Псково-Печерском монастыре, попросили подписчиков группы паломников обители.

Черно-белый малыш со звездочкой во лбу пока осваивается на скотном дворе. Видео с теленком появилось сегодня на странице группы паломников Псково-Печерского монастыря.

Подписчикам паблика предложили помочь с поиском имени для новорожденного. В комментариях сразу появились первые отклики. Подписчики предлагают назвать теленка Борькой, Васькой, Ласточкой, Яном, Ангелом, Орликом или Стрелкой.