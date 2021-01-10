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Освящение воды организуют на Крещение в храме Александра Невского

Расписание богослужений в праздник Крещения Господня опубликовано на официальной странице воинского храма святого благоверного князя Александра Невского.

18 января 2021 года, понедельник, Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

6.30 - царские часы, изобразительны, вечерня, литургия свт. Василия Великого, чин Великого освящения воды;

18.00 - Великое повечерие, утреня.

19 января 2021 года, вторник, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

23.30 - часы;

00.00 - божественная литургия, чин Великого освящения воды;

8.30 - часы;

9.00 - божественная литургия, чин Великого освящения воды.

В храме предупредили, что если у прихожан нет возможности присутствовать на богослужениях в эти дни, то получить святую воду можно в храме с 13.00 18 января и до закрытия храма, по расписанию 19 января (до 22.00). В остальные дни до конца недели святую воду будут раздавать в течение всего дня (с 8.00 до 22.00).