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В мае в Пскове пройдут XII Международные Александро-Невские чтения

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова 13и 14 мая в Пскове состоятся ХII Международные Александро-Невские чтения на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский – 800 лет на страже России».

К участию в чтениях приглашаются общественные деятели, ученые, военнослужащие, историки, священнослужители, искусствоведы, педагоги, руководители различных городов и регионов.

По результатам работы чтений планируется издание сборника статей и докладов (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Для участия в чтениях организаторы просят прислать в адрес оргкомитета заявку (форма здесь).

Желающие принять участие в издании сборника докладов должны прислать текст статьи до 15 апреля по адресу: Россия, 180002, г. Псков, ул. Мирная, 1, а/я 518 Настоятель протоиерей Олег Гаясович Тэор. Факс: (8112) 66-00-54, E-mail:hram-oleg@yandex.ru