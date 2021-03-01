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Церковь / События

Пасхальный фестиваль пройдет в Печорах

02.05.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Пасхальный фестиваль пройдет в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря на Светлой Седмице. Как сообщили Псковской ленте Новостей, праздник продлится несколько дней, с 4 мая по 9 мая.

Для гостей и жителей города выступят музыкальные коллективы различных направлений, молодые исполнители из клуба «Феникс» (Печоры), воспитанники школы искусств города Пскова, а также ребята из Изборского дома детского творчества.

Программа фестиваля:

4 мая, 14.00 - 17.00

14.00 - 15.00 - концерт сольного творчества (солисты ансамбля «Фолк-Феникс»).

15.00 - 16.00 - концерт группы «АртМастер» (г. Псков) .

16.00 - 17.00 - выступление группы «Рестарт»

5 мая, 13.00 - 17.00

13.00 - 14.00 - выступление группы «Сокол» 

14.00 - 16.00 - выступление ансамбля старинной музыки и студии танца «Витамин», представление театра «Балагуры» (Старый Изборск)

16.00 - 17.00 - выступление Влада Скурихина (гитара, вокал)

6 мая, 13.00 - 17.00

13.00 - 15.00 - концерт воспитанников Детской школы искусств (г. Псков)

15.00 - 17.00 - концерт хора творческого объединения «Феникс», музыкально-роковой компании «ФуФайф» + «Гаражи», вокально-инструментального дуэта «А+П» (г. Псков)

7 мая, 13.00 - 17.00

13.30 - 15.20 - концертная программа с участием ансамблей «Фолк-Феникс», «Весёлые огурцы» , «Движ-Париж», «Ансамбля старинной музыки», студии танца «Витамин» (Старый Изборск), с участием педагогов и воспитанников Воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

15.00 - 15.20 - представление театра «Балагуры» и выступление студии танца «Витамин» (Старый Изборск)

16.00 - 17.00 - концерт народной музыкальной компании «РазноСолы» (г. Псков)

8 мая, 13.30 - 17.00

13.30 - 14.30 - выступление группы «Сокол», хора творческого объединения «Феникс»

14.30 - 17.00 - концерт музыкально-роковой компании «ФуФайф» + «Гаражи» (воспитанники «Феникса»), вокально-инструментального дуэта «А+П» (г. Псков)

9 мая, 14.00 - 16.00

14.00 - 15.30 - праздничный концерт, посвященный Великой Победе. Солистка - Елена Федина (г. Псков)

15.30 - 16.00 - выступление творческого коллектива «Ансамбль старинной музыки»

В связи с противокоронавирусными ограничениями организаторы просят всех гостей не забывать о требованиях Роспотребнадзора, в том числе в части обязательного ношения масок.

Возрастная категория 6+

Кроме того, в праздничные дни Пасхи Христовой организовываются экскурсионные поездки по святым местам Пскова,  Старого Изборска и на Талабские острова

3, 5, 8 мая - поездки в Старый Изборск. Вы сможете посетить:

- Изборскую крепость

- древние храмы

- Городищенское озеро и источники

«Если вы когда-нибудь мечтали оказаться в далеком прошлом, посетите  Изборск - один из первых русских городов, ровесник Киева и Новгорода. Вы узнаете, почему Старый Изборск называют Домом Николая Чудотворца, посетите храмы древнего города, узнаете историю часовни Корсунской Божьей Матери, подниметесь на древнейшую башню Луковка. Также участники поездки увидят Лебединое озеро и самих благородных птиц у Словенских изборских ключей. Завершит экскурсию посещение погоста Малы», - рассказали организаторы.

Отъезд - в 10.00 от Святых ворот монастыря.

6 мая - паломническая поездка на Талабские острова

Отъезд - в 10.00 от Святых ворот монастыря.

9 мая - поездки по святым местам Пскова:

- Псковский кремль, Троицкий собор, древние храмы Пскова

- храм Покрова Пресвятой Богородицы – место явления Божией Матери

- Мирожский монастырь, основанный в 1156 году.

Отъезд - в 13.00 от Святых ворот монастыря.

«Это удивительное путешествие перенесет вас в средневековый Псков и познакомит с историей уникального города, принявшего православие задолго до крещения Руси. Вы прогуляетесь по живописным ольгинским местам, древнему Крому, увидите Псков 15 века, посетите единственный до 14 века на всей Руси храм -  Троицкий собор, в котором помолитесь перед чудотворными псковскими иконами и поклонитесь мощам небесных заступников города. В программе - посещение храмов, поставленных псковичами в 14-19 веках, ныне включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в ходе экскурсии вы побываете на месте, где сама Матерь Божья явилась на помощь городу, и увидите один из древнейших храмов 12 века, сохранивших византийские фрески. По окончании путешествия вас угостят вкусным чаем в братской трапезной  Мирожского монастыря», - отметили организаторы экскурсии.

По вопросам организации поездки можно обращаться к администратору экскурсионной службы +7(911)360 11 77.

Возрастная категория 6+

Всех просят соблюдать меры санитарной предосторожности.

Теги: #концерт #экскурсии #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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