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На книжную ярмарку приглашает псковичей храм Александра Невского

С 22 по 24 мая в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского будет проходить книжная ярмарка, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

На ярмарке будут представлены более 1000 наименований книг о духовной жизни, труды святых отцов и наших современников, молитвословы и акафисты. «Каждая из этих книг может стать вашей настольной, и именно в ней вы можете найти ответы на волнующие вас вопросы о духовной жизни», - отметили в храме.

Адрес: Псков, улица Мирная, 1.

Ярмарка состоится с 10.00 до 20.00 в ближайшие выходные, с 22 по 24 мая.