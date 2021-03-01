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В Пскове можно услышать мужской хор Византийского пения «Пахомий Логофет»

В двух древних псковских храмах 22 и 23 мая за Божественной литургией и на Всенощном бдении можно будет услышать мужской хор Византийского пения «Пахомий Логофет». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Крыпецком монастыре, 22 мая, в День памяти святителя Николая Мир Ликийских чудотворца, хор будет петь в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре на Всенощном бдении (начало – в 18.00).

23 мая византийское пение за Божественной литургией будет звучать под сводами древнего собора Рождества Иоанна Предтечи (XII в.) в Пскове. Начало Литургии – в 9 часов утра.

Хор Византийского пения «Пахомий Логофет» образован в 2012 году в Санкт-Петербурге (Феодоровский собор) и носит имя известного агиографа XV века, афонского инока Пахомия Логофета – песнотворца, составителя и редактора целого ряда житий, служб и канонов русским святым.

Создателем и художественным руководителем хора является Серафим Астахов, ученик Николы Попмихайлова, основателя и регента сербского византийского хора «Моисей Петрович». Серафим учился церковному пению в Сербском монастыре Ковиль, затем в Университете Аристотеля (Салоники) и Ионическом университете (Керкира).

На счету участников хора более десятка сольных концертов, в том числе в Белорусской государственной филармонии (г. Минск), Государственном музее «Эрмитаж», участие в совместных богослужениях с ведущими мировыми византийскими хорами – «Византион» (Румыния) и «Моисей Петрович» (Сербия), а также с певчими кельи св. Фомы Свято-Афонского монастыря «Фомадес» в рамках Великопостных концертов в Санкт-Петербурге. Певчие хора принимали участие в службах в г. Никосия (Кипр), г. Варна (Болгария), в Ковильском монастыре (Сербия), а также в Нововалаамском монастыре (Финляндия).

Помимо церковных служб хор активно участвует в культурно-просветительских, музыкальных и иных значимых арт-проектах, среди которых участие в проектах ТВ-канала «Союз» — «Лаврские встречи» и «Песнопения для души», ежегодная международная миссионерская конференция «Ставрос» в Иоанно-Богословском Череменецком монастыре, ежегодная акция «Ночь музеев» – концерты мужского и женского хоров в Федоровском соборе, участие в проекте Теодора Курентзиса MusicAeterna Byzantina и др.

Византийское церковное пение – древнейшая из существующих традиций церковного богослужебного пения, живая и развивающаяся. Византийское пение используется в православных церквях Греции, Кипра, Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Румынии, Сирии, Иерусалима, Египта и других стран. Вместе с принятием христианства на Руси первоначально была воспринята и византийская традиция богослужебного пения.