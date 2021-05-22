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Крещение и угощение: храм в Выбутах приглашает на престольный праздник

23 июля в храме пророка Илии в Выбутах состоится престольный праздник в честь равноапостольной княгини Ольги. Сообщение об этом появилось на странице храма в Инстаграм.

Расписание:

9.00 - божественная литургия. После ее окончания - крещение в реке Великой.

12.00 - торжественный молебен в честь равноапостольной княгини Ольги.

«По доброй традиции всех гостей будут угощать настоящей солдатской кашей», - отмечается в сообщении.

Доехать до храма можно на автобусе от автовокзала в сторону Палкино, остановка «Раздолье», далее 1,5 км пешком.