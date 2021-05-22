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Один из самых известных звонарей России приедет в Псков

Один из самых известных звонарей России, руководитель московской школы звонарей и директор Московского колокольного завода Илья Дроздихин исполнит «Московские Перезвоны» на фестивале колокольного звона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Второй по счету Псковский фестиваль колокольного звона проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Он пройдет сразу в 12 храмах на выходных, 24-25 июля. Звонари из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга продемонстрируют свое мастерство на исторических колокольнях и исполнят традиционные и авторские звоны, рассказали организаторы.

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«Первый псковский колокольный фестиваль состоялся в 2019 году и собрал множество ценителей традиций русских колокольных звонов. Слушателям он дал возможность насладиться самыми известными звонами России, а звонарям обменяться опытом, провести мастер-классы и повысить свое мастерство», - напомнили организаторы.