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Походную казачью часовню в честь св. Ильи Пророка освятили в Пскове

Здесь и далее фото: Иван Чулков

1 августа у стен храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы состоялось освящение походной казачьей часовни в честь св. Ильи Пророка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, часовня построена казаком Псковской казачьей линии по благословению владыки Тихона и при поддержке благодетелей. Церемонию освящения совершил настоятель храма Козьмы и Дамиана священник отец Александр.

В богослужении приняли участие казаки Псковской казачьей линии, Казачьего дозора, хутора Владимирский, прихожане храма, жители и гости города Пскова.