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Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе

Дальняя часть Богом зданных пещер Псково-Печерского монастыря будет закрыта для посещения с 26 по 30 августа включительно. Об этом сообщается в паблике паломников обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Добавим, что ближняя часть пещер будет открыта ежедневно с 9.00 до 17.00.

Напомним, 14 августа у православных начался Успенский пост - один из четырех многодневных постов Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь которого и назван — Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Этот праздник является престольным для Псково-Печерского монастыря.