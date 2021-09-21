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Церковь Одигитрии планируют отреставрировать в Пскове

Церковь Одигитрии на территории подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове планируют отреставрировать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Эскизный проект реставрации церкви Одигитрии подготовлен. Подрядчик организация "Экспосервис" ( Москва). В ближайшее время эскизный проект будет представлен для обсуждения на методический совет города Пскова, если позволит эпидситуация», - говорится в сообщении.

Работы по реставрации на подворье монастыря в Пскове ведет петербургская организация «Тихвин Проект Реставрация», эта же организация осуществляет авторский надзор. Строительный контроль осуществляют реставрационные мастерские Псковской епархии.

В настоящее время выполнен проект реставрации надвратного корпуса подворья специалистами института «Псковгражданпроект».

«На территории установлено ограждение. Активно ведутся демонтажные работы. Запланированы археологические исследования по траекториям устройства наружных инженерных сетей. Получено разрешение на производство работ по подключению к инженерным сетям архиерейского дома: водопровода и теплотрассы. Эти работы будут выполняться в первую очередь», - отметили в организации.