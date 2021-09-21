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Церковь в Псково-Печерском монастыре изучают с помощью лазерного сканирования

Лазаревскую церковь (1800 год), входящую в ансамбль Псково-Печерского монастыря, изучают с помощью лазерного сканирования. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Использование метода лазерного сканирования для выполнения подобных съемок позволяет с минимальными трудозатратами на полевые измерения получать пространственные модели объекта с достаточной точностью, полнотой и достоверностью, - говорится в сообщении. - При этом значительно увеличивается производительность по сравнению с традиционными методами измерений и построений».

Кроме того, при переходе на цифровой вид хранения и использования данных, а также на работу с трехмерными изображениями и моделями, использование метода лазерного сканирования позволяет значительно упростить подготовку данных.

Метод лазерного сканирования заключается в дистанционном сборе пространственной информации с помощью специализированных приборов – лазерных сканирующих систем, добавили в организации.