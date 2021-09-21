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Церковь Николы со Усохи планируют отреставрировать в Пскове

Церковь Николы со Усохи планируют отреставрировать в Пскове. Об этом сообщается на странице АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В рамках комплексных научных исследований проведены инженерно-геологический изыскания. Институт "Спецпроектреставрация" осуществляет проектные работы. В настоящий момент пользователю объекта и специалистам АНО "Возрождение" представлено эскизное предложение по реставрации храма. В проекте содержатся варианты по устройству входных групп и предусмотрено решение понижения уровня земли вокруг храма. Это один из актуальных моментов, обозначенный в предписании комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области», - говорится в сообщении.

Церковь Николы со Усохи — памятник истории и культуры федерального значения XV-XVI веков. Расположен по адресу: Псков, улица Советская, 19.

На основании решения 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года церковь внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).