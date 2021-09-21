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Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря

Лазерное сканирование керамид (XVI-XVIII веков) началось в пещерах Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В рамках разработки раздела научно-проектной документации "Комплексные научные исследования" начаты работы по лазерному сканированию керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря", - говорится в сообщении.

Такие масштабные комплексные исследования керамид проводятся впервые.

Керамиды — надгробные керамические плиты из обожженной глины с темно-зеленой поливой, находящиеся в пещерах Псково-Печорского монастыря. Они входят в состав объекта культурного наследия федерального значения и являются художественным памятником Псковского края.