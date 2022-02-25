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Митрополит Тихон возглавит литургию в Троицком соборе в Пскове 6 марта

Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове 6 марта, мероприятие будет транслироваться в Сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«6 марта, в неделю воспоминания Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова», - говорится в сообщении.

По окончании литургии митрополит обратится ко всем собравшимся с архипастырским словом. Трансляцию можно будет увидеть на YouTube-канале епархии или на официальном сайте.